/VIDEO, FOTOGALERIE/ Svazek ředkviček za 19 korun, medovina za 180 korun, uzeniny, pečivo, med, svíčky, navrch mnoho dalšího. Čtvrteční Mírové náměstí bylo znovu ve znamení farmářských trhů. Navzdory deštivému počasí se stály fronty nejen na oblíbená grilovaná kuřata.

Trhy na Míráku berou Ústečané útokem. Prim drží kuřata, mizí po stovkách. | Video: Deník/Jan Pechánek

Farmářské trhy jsou na Mírovém náměstí dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek, vše je z místního regionu. Lidé ve čtvrtek dopoledne nakupovali ve velkém hlavně zeleninu a pečivo. Na dračku šla tradičně i grilovaná kuřata, která ze stánku mizí po desítkách, pravidelně se jich na Mírovém náměstí prodá až sto během jednoho dne.

Některým Ústečanům se ceny zdají mnohdy přemrštěné, jiní zase oponují tím, že na rozdíl od nákupu v supermarketech alespoň vědí, co nakupují. Pracující by zase uvítali otevřené stánky do pozdních odpoledních hodin, kolem čtvrté hodiny totiž už na místě často bývá prázdno.

Občané krajské metropole na farmářské trhy míří často, baví je výběr i kvalita výrobků. V listopadové anketě Ústeckého deníku, do které bylo zapojeno 110 osob, se 25 procent Ústečanů přiznalo, že na Mírovém náměstí nakupuje pravidelně, dalších 61 procent lidí na trzích občas něco koupí a jen 14 procent lidí bere trhy obloukem.

