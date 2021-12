Desítky stánků, stovky návštěvníků, kteří si mohou vybírat z velmi bohaté nabídky nejrůznějšího zboží. Sobotní trhy v Neštěmicích, na asfaltové ploše nedaleko přívozu do Svádova, lákají řadu prodejců i nakupujících. Návštěvníci jsou spokojení, část veřejnosti také, vítají oživení místa. Nespokojení jsou ale někteří obyvatelé nedaleké ústecké Veslařské ulice. Sepsali proti trhům petici, žádají jejich zrušení. Nyní se budou akcí zabývat úřady. Pořadatel tvrdí, že argumenty odpůrců trhů se nezakládají na pravdě, chce podat trestní oznámení. Jedná se prý o pomluvy.

„Nejvíce nám vadí ruch v sobotu brzy ráno. Trhy sice začínají oficiálně v 7, ale reálně tam najíždí auta už v 5.45, stojí nám pod okny v ulici desítky aut, nerespektují, že je víkend a brzké ráno. Nechávají auta nastartovaná, rádia nahlas, dělají velký hluk. Nemůžeme spát. Chtěli jsme se domluvit, aby začínali později nebo nestáli u nás v ulici, ale domluva s pořadatelem není možná,“ tvrdí Radek Rop, jeden z obyvatel Veslařské ulice.

Nespokojení obyvatelé ulice sepsali petici, podepsalo ji 40 lidí. Aktuálně se jí zabývá úřad městské části Neštěmice. „Je tam také nezvládnuté parkování návštěvníků. Jezdí tam hodně lidí, nevejdou se na parkoviště, stojí u nás v ulici, na zeleni, všude, neřeší to. V ulici je díky tomu zvýšený provoz, který je už tak velký. Jsou tu i další problémy. Vadí nám také, že pořadatel zamezuje tomu, aby prostor mimo trhů mohli místní využívat. Vždycky tam třeba děti jezdily na kole, chodilo se tam na procházky se psy, tomu se teď snaží zabránit. Chtěli jsme se domluvit, snažili jsme se komunikovat, aby se trhy nekřížily s naším osobním životem, ale pořadatel komunikovat nechce. Nedá se to, proto v petici žádáme zrušení trhů,“ pokračoval Rop.

Pořadatel, který už 12 let provozuje trhy také v Málkově u Chomutova, se stížnostmi nesouhlasí. „Vše iniciuje několik málo lidí, spočítáte je na prstech jedné ruky. Jsou to chroničtí stěžovatelé, vadí jim i různé jiné věci, které s trhy vůbec nesouvisí. Jejich stížnosti se vůbec nezakládají na pravdě. Chci to řešit, budu podávat trestní oznámení pro pomluvu,“ řekl Pavel Burket. „Neštěmice díky trhům ožily, na trhy chodí hodně lidí a určitě budou pokračovat dál,“ je rozhodnutý pořadatel.

Upozorňuje na to, že stěžovatelé například tvrdí, že se zvýšila kriminalita v lokalitě. Podle něj je to rozhodně nepravdivé tvrzení, naopak v lokalitě jsou častěji policisté, na trzích je prý pořádek. „Je to směšné, zbytečné. Vymýšlejí nesmysly,“ rozčílil se.

„Hluk rozhodně není velký, jsme ohleduplní, snažíme se, upozorňujeme na to i prodejce. Při samotných trzích žádný velký hluk není, vůbec. A ráno? Posunuli jsme začátek od 7, snažíme se okolí zatěžovat co nejméně, začíná se později. Ráno auta rychle přijedou, vybalí a hned prodávají, ale dál od ulice, až na tržišti. Žádný velký hluk to není, nemá z čeho vzniknout. Pak si po sobě uklidíme a zase odjedeme,“ prezentuje svůj postoj Burket.

Podle pořadatele není dopravní situace kritická, dříve prý na této komunikaci byl i vyšší provoz. Upozorňuje, že trhy jsou na soukromém pozemku u Labe, a že místo není například pro hraní dětí vhodné.

Kontroly policistů, které údajně volají lidé, kteří stojí za peticí, podle pořadatele nezjistily žádné pochybení. „Jsme rádi, když se přijedou podívat. Vše bylo a je v pořádku. Vše dodržujeme, neděláme žádné problémy. Jezdí k nám lidé z celého Ústí i z okolí. Jezdí k nám velké množství lidí, jsou nadšení. Máme tu farmáře, malé podnikatele, výběr je bohatý. Třicet let to byl bezprizorní prostor, skládkovalo se tam, teď to chceme rozvíjet, konečně se tam něco děje,“ myslí si Burket.

Majitelem pozemku je společnost České přístavy. Pořadatel s firmou potíže řešil, podle něj společnost netěší, spolupráci to ale prý nijak neohrožuje. „Podepsali jsme spolupráci na další rok,“ sdělil pořadatel.

Podle Burketa není 40 podpisů mnoho, část lidí podle něj navíc podlehlo nátlaku lidí, kteří petici připravili. „Nikoho jsme do ničeho netlačili. Každý se rozhodl svobodně. Podepsala, až na pár výjimek, drtivá většina obyvatel lokality. Lidé se svobodně vyjádřili, že jim trhy vadí,“ reagoval Radek Rop.

Petice zamířila na úřad Městského obvodu Neštěmice. „Trhy jsou na soukromém pozemku. Petici jsme přijali, požádali jsme o kontrolu policii, hygienu, inspekci. Rozeslali jsme jim dotazy, aby nám odpověděli, zda se něco porušuje, zda je něco v nepořádku. Zatím výsledky jejich šetření nemáme,“ uvedla starostka Neštěmic Yveta Tomková.

„Nemůžeme tyto trhy jen tak zakazovat, nemáme na to ani pravomoci. Je to na soukromém pozemku. Ani je neschvalujeme, nepovolujeme, nepořádáme, máme omezené pravomoci. Názor veřejnosti je smíšený. Ti, co tam bydlí si stěžují na hluk, auta, jsou nespokojení. Další jsou rádi, že tam trhy jsou. Vyčkáme na výsledky šetření,“ dodala Tomková.