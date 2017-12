Tři benefice pro nemocnou Leonku vydělaly 55 tisíc korun

Ústí nad Labem, Rumburk /FOTO/ - Pro dobrou věc vystoupili Bohuš Matuš, Natálie Grossová nebo sopranistka Lenka Graf.

Třetí benefiční koncert firmy Centropol a Nadačního fondu Energie pomáhá bavil v sobotu 23. prosince v podvečer na Lidickém náměstí v Ústí více než čtyři sta lidí. Mnozí tleskali, byli nadšení. „Koncert je pěkný, i počasí vydrželo. Pár kapiček padlo, ale pořad je velice pěkný. Paráda,“ svěřil se Josef Křelina ze Severní Terasy.

První vystoupil muzikálový i pop zpěvák Bohuš Matuš, nato zpívala stejně zaměřená patnáctiletá Natálie Grossová, dcera zesnulého politika Grosse. Čtvrtou svíčku adventního svícnu zapálila sopranistka Lenka Graf, prezidentka fondu Energie pomáhá a žena majitele Centropolu Aleše Grafa.

O adventu letos Ústí bavili na charitativních akcích v kostele sv. Vojtěcha houslista Jaroslav Svěcený, zpěvačka Yvetta Blanarovičová a v sobotu 23. prosince Lidické náměstí Matuš, Grossová i Lenka Graf. „Nejlepší byl Matuš a malá Grossová. Bohuš bavil hlavně písničkami z muzikálů, ale dal i Gotta, což je naše mládí. Měli to tu dnes pěkně udělané,“ jen zářila Jana Křelinová.

Benefice pomáhaly tříleté Leonce Plintové narozené ve 23. týdnu těhotenství. Po porodu vážila 550 gramů, děti tak brzo narozené mají malou šanci přežít. Lea má zdravotní hendikep, má dětskou mozkovou obrnu (DMO).

Babička s dívkou cvičí

Leonce moc pomohla její babička, aby nezůstala jako mentálně postižená ležící pacientka. Začala s dívkou cvičit Vojtovu metodu čtyřikrát denně, jezdí na léčebné lázeňské pobyty. Dnes Lea všemu rozumí, komunikuje gesty a nemluví ani nechodí. „Dnešek je pro nás důležitý. Díky benefici můžeme být v lázních Klimkovice měsíc, čeká ji neuro rehabilitační léčba pomocí kosmického oblečku,“ řekla Macela Plintová, babička dívky. „Leonka je na tom lépe. Prognózy tvrdily, že bude mentálně postižený ležák, já se s tím nesmířila. Cvičíme a dál hledáme pomoc, děkujeme Centropolu,“ řekla.

„Jsem vděčná Centropolu, navíc firma slíbila, že to dnes nebyla poslední pomoc naší holčičce,“ dodala a šla na pódium přebírat šek na 55 tisíc korun.

„Máme radost, že můžeme pomoci. S paní Plintovou jsme si slíbili, že budeme vývoj Ley sledovat a těšit se z jejích pokroků,“ uvedla Lenka Graf. Zpívala staré italské í jiné zahraniční vánoční hity, bylo to tak jiné, než pop Matušův a Grossové. „Líbil se mi celý koncert, jsem pravidelná návštěvnice těchto akcí,“ užívala si atmosféru rozsvíceného náměstí Jana Veselá z Krásného Března.

„Naše malá Leonka je hodně veselá. Začala už chodit do rumburské školky V Podhájí, paní učitelky ji mají rády. Nevzteká se oproti jiným dětem, pořád něco mluví, zpívá si. Nejradši má písničku Komáři se ženili. Trvá to už do dubna, tedy poté, co byla poprvé na neuro rehabilitačním cvičení. Hodně jí posunulo v mozku,“ ví babička z Rumburka.

Školka a lázně dívku posunuly

„Dřív si moc nehrála, ale co Lea chodí do školky, baví ji panenky. Dokonce si hraje na maminu té panenky. Má větší mateřský pud než její matka, bohužel,“ smutně prozradila babička mladá.

„Ty dva koncerty v kostele. Pan Svěcený a paní Blanarovičová, byly dojemné, hodně silné, ukápla mi slza,“ prozradila Deníku. „I sbor dětí Ústecké Bambini byl úžasný,“ ráda se za svátečním koncertem ohlédla babička Leonky.