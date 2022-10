Sekeromlat, pazourkové nože. V Trmicích našli hroby staré čtyři a půl tisíce let

/FOTO/ Sekeromlat, pazourkové nástroje v několika kostrových hrobech z pozdní doby kamenné, staré zhruba čtyři a půl tisíce let, případně urnové hroby z pozdní doby bronzové staré přibližně tři tisíce let a menší pohřebiště s několika desítkami žárových hrobů ze starší doby římské z doby před zhruba dvěma tisíci lety. To jsou nálezy, jimiž se může pochlubit nově ústecké muzeum.

Nálezy, jimiž se může pochlubit nově ústecké muzeum. | Foto: Muzeum Ústí nad Labem/Jiří Preclík