Ke zlepšení života a pověsti města mají přispět říčka Bílina, jezero Milada, nová náměstí a návsi, revitalizace historických náměstí. Město by rádo v městské části obnovilo centra a veřejná prostranství a dalo jim charakter náměstí a návsí.

V Trmicích samotných je to obnova Václavského náměstí, které v minulosti bývalo centrem dění. „Zde bychom rádi propojili prostor pod dálnicí s náměstím, aby tu vzniklo nějaké multifunkční prostranství. Další prostor je před městským úřadem, ulice Lovecká a Za Humny, kde by mohla vzniknout nová odpočinková zóna a malé nové náměstí,“ vysvětlila zdejší starostka Jana Oubrechtová.

Město plánuje lávku přes Bílinu. Další malé centrum bude to v Koštově, kde by místní rádi využili prostor pod dálnicí a restauraci, která tu funguje. „V Újezdě toho místa na veřejná prostranství tolik není, ale malý plácek jsme našli na příjezdu do vsi, kde by taky mohla vzniknout malá náves,“ poznamenala starostka.

Zdejší Václavské náměstí by měla zkrášlit městská zeleň, nové povrchy, měl by zmizet asfalt a objevit se dlažba, zóna by měla být spíš pobytová a pěší, než pro auta. Měl by to být prostor pro sezení i odpočinek a břehy Bíliny by mohly sloužit coby malý amfiteátr. Je to ovšem o velkých penězích a jen zpracování plánu architekty přijde na zhruba padesát milionů korun.

Kladně vnímá plán i opozice, například Darek Beneš z Újezdu. „Trmice jsou vcelku zanedbané a proto plán já osobně vnímám pozitivně. Město skutečně nutně potřebuje zvelebit. Nám byl plán představen zpracovateli, měli jsme k tomu čas se vyjádřit, sám jsem vznesl nějaký ten požadavek. Mne plán potěšil,“ poznamenal.

Vedení městečka by rádo plány na revitalizace jednotlivých lokalit nechalo rozpracovat podrobněji. Z toho pak vzejdou i finance potřebné pro jejich revitalizace. Na něž by prý bylo ideální získat nějakou z evropských dotací. „Ideální by bylo realizovat během každých dvou let jednu lokalitu, ale ze zkušenosti vím, že to bude nejspíš trvat mnohem déle. První bude revitalizace centra Trmic a vybudování nového náměstí před městským úřadem,“ pokračovala starostka.

Podobně ho vnímají i místní lidé. „Jako Romka si skutečně uvědomuji, že potřebujeme víc hřišť pro děti a míst pro setkávání našich lidí. Pokud s námi budou počítat na radnici, tak budeme rádi. Tady nás málokdo vnímá dobře a tak se jen bráníme,“ řekla jedna ze zdejších obyvatelek, matka tří dětí.

Na to reagoval místostarosta Trmic Tomáš Kupec s tím, že u školy vzniklo víceúčelové hřiště, které slouží nízkoprahovým klubům hlavně pro děti. „Snažíme se neselektovat. Hřiště, které vznikne u zámeckého partku pod dálnicí má být pro všechny, je přeci zž veřejných peněz. Škatulkování ve stylu to je pro nás a to pro ně, je cesta do pekla, vyvolává akorát zlou krev,“ dodal.