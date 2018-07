Trmice opravují vodovod i kanály

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Výstupní č.p. 3219/2, Severní Terasa, Ústí nad Labem., Požadujeme: vyučení, praxe výhodou., Nabízíme: mzdu 16 000,- Kč., pracovní doba : noční směny od 22:00 hod. nebo od 02:00 hod a ranní směna od 05:00 hod., Kontakt: od 09:00 do 12:00 hod telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Jv - integra s. r. o. - pracovistě, Výstupní, č.p. 3219, 400 11 Ústí nad Labem 11. Informace: Jan Růžička, +420 602 145 332.

Svářeči Svářeč. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč, mzda max. 140 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: Hliňany č.p. 18, Řehlovice, Ústí nad Labem. , Požadujeme: svářecí průkaz - úřední zkouška svářeče dle EN 287-1 metoda 135;111, orientace ve výkresové dokumentaci a technologickém postupu, vyučení v oboru výhodou, není podmínka, důležitá praxe, zručnost a šikovnost, spolehlivost a zodpovědný přístup., Nabízíme: mzdu 120 - 140,-Kč/hod., stravné, 25 dní dovolené, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění, Zájemci se mohou hlásit na e-mail: macibobova@klementas.cz. Pracoviště: Klement a.s. - 01, 400 02 Ústí nad Labem 2. Informace: Jana Macibobová, .

Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) Výškový pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: dle zakázek po celé ČR - doprava zajištěna., Požadujeme: vyučení nebo středoškolské vzdělání, výbornou znalost práce v laně, fyzickou zdatnost, řidičský průkaz s oprávněním sk. B, pracovitost, pružnost, ochotu pracovat dle požadavků zákazníků., Nabízíme: odborné proškolení k výkonu výškových prací, dobré platové ohodnocení částečně závislé na Vašem výkonu, zajímavou práci ve stabilní společnost., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: One by one company s.r.o., Masarykova, č.p. 1470, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Rabe, +420 607 226 137.