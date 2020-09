Koronavirus, mírně řečeno, zamotal hlavy pořadatelům, ale z hlediska sportovní úrovně to byl svátek. V sobotu 12. září se v zámeckém parku točily zajímavé životní příběhy. Starostka Jana Oubrechtová byla snad všude, komentátor David Cihlář si vykřičel plíce, ředitel závodu Petr Kostovič diplomaticky chválil počasí. Skutečnou ozdobou akce však byla bývalá olympionička Bedřiška Kulhavá (88), která by mohla vyprávět, jak bolí atletika.

Vítěz Vít Pavlišta vytvořil nový traťový rekord (00:30:11), mezi ženami kralovala pohledná Běloruska Katsiaryna Ptashuk (00:36:07).

Možná, že se čekal větší zájem mezi mládeží, dětí tam moc nebylo. Hned první závod vyhrál Vojta Kotěšovac (4), který proletěl parkem a přistál v náručí dojaté maminky. "Tahala jsem kluka po závodech už v kočárku, konečně zabodoval a nemuseli jsme ho přemlouvat. To bude mít děda radost," stručně reagovala Zuzana Rusínová - Kotěšovcová, dnes už legenda ústeckého běhání.

V jedenáct hodin odstartoval hlavní závod, běželo se z Trmic po silnici k pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích a zpět. Reprezentant Vít Pavlišta nenechal nic náhodě, na obrátce byl jasně první, do cíle doběhl s velkým náskokem před Tomášem Jašou z Plzně. Opravdu krásný běžecký styl předvedla Běloruska Katsiaryna Ptashuk, hned dvakrát se objevila na stupních vítězů, šek na pět tisíc korun jí udělal radost. Přihlášena byla stovka, podle výsledkové listiny závod dokončilo 83 běžců.

Přímo nepřehlédnutelnou postavou byl bývalý učitel z Povrlů Kamil Němec, který v bílém převleku už několik let představuje Přemysla. Tentokrát měl na krku skleněnou placku a ochotně vysvětloval proč. "Ono to tak možná nevypadá, ale já jsem také dost sportoval. Tohle je medaile z mého prvního maratonu v Praze, do kterého mě uvrtal synovec. Bylo to v roce 2004 a mě bylo čtyřiapadesát. Od té doby jsem zaběhl ještě pár zajímavých závodů, třeba maraton na střeše Obchodního domu Forum v roce 2010. Když si na to vzpomenu, je mi špatně ještě dnes. Několikrát jsem dal Ústecký půlmaraton, na triku mám jednadvacet triatlonů v Povrlech (Mosazný muž). Na učitele základní školy docela dobrý, ne?" smál se bělovlasý muž, který má v občance ročník 1950. Moc ho potěšilo, že se k němu hned několik bývalých žáků hlásilo. Třeba Milan Jančovič. Ještě před několika roky vážil 140 kg. Dal se na běhání s kamarádem Jirkou Vlčkem. Nikdo ze spolužáků by ho dnes nepoznal. Za měsíc se bude ženit a váha ukazuje 75 kg.

Sympatický vítěz Pavlišta by také mohl dlouze vyprávět o běhání. "Před každým závodem jsem trochu nervózní, tady jsem ještě nebyl, soupeře jsem neznal, snad jen Pepu Procházku z Děčína. Doprovázela mne přítelkyně a dvě malé dcerky, tak jsem musel šlapat naplno. Počasí vyšlo, atmosféra fantastická. Za týden tu budu zas, poběžím ten váš půlmaraton, to bude trochu jiná káva," prozradil Vítek a zamával divákům.

Vít Pavlišta - ročník 1985

6x MČR v půlmaratonu (osobák 1:05:09)

2x MČR v maratonu (osobák 2:06:30)

2x MČR na 10 OOO m na dráze (osobák 29:50)

Trmická desítka za Přemyslem Oráčem - výsledky

Muži:

1. místo - Vít Pavlišta, Trenovanibehu.cz, 00:30:11

2. místo - Tomáš Jaša, AK Škoda Plzeň, 00:32:15

3. místo - Šimon Koblížek, Krušnoman TT Litvínov, 00:32:31

Ženy:

1. místo - Katsiaryna Ptashuk, Achilles Leszno - Bělorusko, 00:36:07

2. místo - Simona Nekolová, SportObchod,cz, 00:38:41

3. místo - Lucie Davidová, TJ Baník Stříbro, 00:38:45