V brněnských vozovnách čeká na transport do Ústí nad Labem celkem devět trolejbusů Škoda 25Tr. V moravské metropoli sloužily přes čtrnáct let. Provoz těchto vozů ukončuje Dopravní podnik města Brna (DPMB) kvůli obnově vozového parku. Cestující zde vozily od roku 2007 až 2009, zdejší podnik je nakupoval po třech za rok. Postupně je odstavuje už od prosince loňského roku.

V Ústí mají brněnské ojetiny překlenout dobu do nákupu nových strojů. Zdejší dopravní podnik za ně zaplatí devět milionů korun. Antimonopolní úřad mu totiž zrušil veřejnou soutěž na nákup nových parciálních trolejbusů a potřebuje něčím nahradit právě vyřazované vozy za hranicí životnosti.

Dopravní podnik města Ústí (DPMÚL) zakázku na dodání třiatřiceti nových parciálních trolejbusů vyhlásí znovu, což ale nějakou dobu potrvá. Období čekání na dodávku potřebuje něčím překlenout. Výkonná ředitelka společnosti Simona Mohacsi i přes stáří trolejbusů z Brna předpokládá, že jejich nákup městskou hromadnou dopravu významně kvalitativně posune k lepšímu. „Především v oblasti zajištění bezbariérových spojů a zvýšení komfortu pro cestující,“ řekla.

V Ústí budou jezdit trolejbusové ojetiny z Brna. Na sever zamíří devět vozů

Jak vysvětlil provozně-technický náměstek výkonné ředitelky podniku Jakub Kolář, provozují už šest trolejbusů tohoto typu, a tak se rozhodli ojeté trolejbusy v nabídkovém řízení, které v Brně vyhlásili, získat. „Jsou v dobrém technickém stavu, kloubové, plně nízkopodlažní. Nahradí v provozu zastaralé Škody 15Tr,“ uvedl.

Po zrušení výběrového řízení na nové stroje prý reálně hrozilo, že na trolejbusové tratě budou muset vyjíždět autobusy, jelikož část zastaralých škodovek 15Tr už musí být kvůli svému technickému stavu vyřazeno. Jinými slovy, podnik by neměl dost trolejbusů na zajištění provozu na trolejbusových tratích. „Alternativy byly jen dvě. Buď ojeté trolejbusy z Brna, nebo nic. Tento typ, Škoda 25Tr, sice není moc povedený, ale svůj účel splní,“ poznamenal předseda představenstva DPMÚL Martin Prachař.

Reagoval tím na bouřlivé diskuse i kritiku na sociální síti Facebook. „Staré plechy do Ústí. Tak tomu říkám hospodařit. Kdo tohle vymyslel a posvětil, by měl odejít, protože své práci nerozumí. Už teď nestíhají opravovat plečky, které vlastní dopravní podnik. Jednak protože jich mají nadbytek a k tomu zrušili noční směny na opravu pleček, a ještě k tomu přikoupí další. To svědčí o špatném hospodaření i špatném vedení DPMÚL i města. To je ostuda,“ napsala zde například Ústečanka Ilona Záveská.

V Brně během provozu mívaly podle zájmových serverů o hromadné dopravě Škody 25Tr problémy s uchycením předního dílu střešního ohrazení. Trolejbusy proto nějaký čas jezdily bez něj. Horší potíže ovšem způsobovaly zadní nápravy, které kvůli tomu museli tamější technici a opraváři často měnit. Nejvíce bylo současně odstaveno kvůli této závadě pět trolejbusů najednou, a to v létě roku 2013.

„V Ústí kvůli tomu, že má jenom jednu hnanou nápravu, musel dopravní podnik během první zimy v provozu pětadvacítky stáhnout, jelikož nevyjely kopcovitý terén, a právě patnáctky je nahrazovaly. Nakonec je vypravovali na linky 62 a 57, které v té době vedly po rovině. Do kopců se prostě Škoda 25Tr nehodí. Na překlenutí nějaké doby do nákupu novějších typů to ale myslím není špatný nápad,“ dodal Filip Vlček, který provozuje zájmový server o hromadné dopravě. Jmenoval i některé dobré vlastnosti kupovaných vozů jako například bezbariérovost a další.