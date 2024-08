Už během včerejška na několika místech překročila nejvyšší teplota hranici 35 °C, nejtepleji bylo v úterý v Doksanech, kde bylo naměřeno 35,8 °C. Dnes, ve středu 14. srpna, meteorologové čekají, že se teploty v Čechách vyšplhají na 31 až 35 °C. Večer mají přijít bouřky, k mírnému ochlazení dojde ve čtvrtek.

„Později večer a v noci na čtvrtek se v západních Čechách začnou objevovat přeháňky a bouřky, mohou být i silné. Bouřky budou pokračovati během čtvrtka, kdy se přesunou také na Moravu a do Slezska. Odpoledne pak budou od západu ustávat,“ informoval Český hydrometeorologický ústavu (ČHMÚ).

Noc na čtvrtek bude velmi teplá, mnohde bude tropická, teploty se budou udržovat mezi 22 a 17 °C. „Přes den pak bude asi o 2 °C chladněji než dnes, zůstane však nepříjemně dusno, protože ve vzduchu bude více vlhkosti,“ dodal ČHMÚ.

Vysoké teploty mohou pořádně potrápit organismus, proto je dobré vědět, jak si s potížemi poradit. Co mohou letní horka způsobit? Vyčerpání organismu, úpal, křeče nebo třeba i šok z přehřátí. Stoupne-li teplota vysoko nad třicet stupňů Celsia, jsou ohroženy především malé děti, lidé s nedostatečnou fyzickou kondicí či trpící nemocemi spojenými se zvracením či průjmy a samozřejmě starší lidé s chronickými chorobami. Zapomenout bychom ale neměli ani na naše čtyřnohé domácí mazlíčky. Přehřátí hrozí i jim.

Vyčerpání z tepla může vést k přehřátí organismu. Dochází k selhání termoregulačního centra v mozku, zastaví se pocení, což vede k tomu, že tělo se nemůže ochlazovat odpařováním potu. Za normálních okolností se tělesná teplota snižuje a udržuje na normálních hodnotách pomocí sálání, odpařování zvýšené pocení a dýchání (zrychlené a prohloubené dýchání). Při zvýšení tělesné teploty na 41 42° C dochází k poškození buněk v mozku, srdci, játrech i dalších orgánech. Zatímco vyčerpání z tepla se většinou vyvíjí postupně, přehřátí nastupuje rychle, téměř bez jakýchkoli varovných příznaků.

Při vyčerpání z tepla jsou hlavními příznaky únava až vyčerpanost, bolesti hlavy, zrychlené dýchání, nevolnost, křeče v břiše, zvracení či průjmy, horečky (nad 40 ° C), slabý pulz a dokonce ztráta vědomí. V takovémto případě je třeba ochladit postiženou osobu (přemístit do chladnějšího prostředí) a doplnit tekutiny (a minerály). Vodu ale podáváme po malých doušcích. Pokud se postižený potí, zvrací, má průjem nebo křeče, přidáme do litru vody lžičku kuchyňské soli. Při křečích pomůže jemná masáž svalstva. A samozřejmě vyhledáme lékařskou pomoc.