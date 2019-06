Ústecký kraj /ANKETA/ - Tropické dny, které poslední dobou převládají, lákají lidi k osvěžení u vody. Využívají k tomu aquaparky, koupaliště, ale i přírodní plochy ve svém okolí. Na většinu z nich už mohou bez obav zamířit, některá se otevřela v novém kabátě.

Koupaliště v Brné. | Foto: DENÍK/Karel Pech

V plném proudu už je sezona ve všech větších plaveckých areálech v Ústeckém kraji. Na Ústecku mohou milovníci vodních radovánek vyrazit například na venkovní koupaliště Brná nebo do haly na Klíši. V klíšském areálu je ale třeba počítat s tím, že každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den a areál je celý den zavřený. Každé úterý od 19 do 20 hodin a každý čtvrtek od 16 do 17 hodin se pak nevyřádí ve skokanském bazénu, ten je totiž touto dobou rezervovaný. Venkovní bazén na Klíši nyní prochází rekonstrukcí.