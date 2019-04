Ústecký kraj - Ochlazují města, zlepšují ovzduší. Miliony dřevin vysadí dobrovolníci i stát.

Sucha, eroze půdy, úbytek spodních vod. Dopady klimatických změn by mohla snížit masivní výsadba stromů. Od letošního podzimu by jich postupně mělo přibýt až deset milionů. Sázet bude ministerstvo životního prostředí, velké firmy i jednotlivci z měst a obcí, a to i v Ústeckém kraji.