Tučňáky v ústecké zoo čeká nedělní premiéra

Ústí nad Labem - Zoo chce vybudovat také výběh pro vydry nebo Asijský dům.

Vzácní tučňáci brýloví jsou tu a konečně je můžete vidět na vlastní oči. Ústecká zoologická zahrada se je totiž chystá tuto neděli od dvou hodin odpoledne slavnostně představit svým příznivcům. Mimo to zoo plánuje další novinky.

Čtyři samečky a šest samiček tučňáků získala zoo zdarma v rámci Evropského chovného programu (EEP). Přicestovali v sobotu 4. listopadu ve dvě hodiny v noci z anglické Zoo&Aquarium Living Coasts ve městě Torquay. Jsou historicky vůbec prvními tučňáky, kteří stanuli na půdě ústecké zoo.

„Věříme, že se díky tomu stanou pro návštěvníky velkou atrakcí. Po příjezdu k nám byli poněkud bázliví, ale během prvních dnů už začali jíst. Potravu tvoří drobné rybky: sledi, šproty a huňáčci,“ líčí mluvčí zoo Věra Vrabcová. Ubytování mají tučňáci luxusní „apartmán“ s bazénkem na plavání. Nějaký čas ale museli strávit ve vnitřní části nové expozice, aby si zvykli na nové prostředí a chovatele.

JEDINÍ V REPUBLICE

Pro tučňáky brýlové se v zoo rozhodli po pečlivém výběru. Hledali taková zvířata, která nepotřebují speciální regulované klima vnitřní expozice, což by bylo nákladné a v ústeckých podmínkách složité.

„Vybírali jsme druh, který bez problémů obývá venkovní prostor a snáší středoevropské klima. Volba padla na jihoafrické tučňáky, které žádná jiná česká zoo nechová,“ řekla zooložka Petra Padalíková.

Tučňáci brýloví jsou zapsáni v Mezinárodní červené knize ohrožených druhů. Jejich počty klesají. Chovatelé proto musejí dodržovat speciální směrnice. Zoo musela dodržet přesně stanovenou velikost souše a vody na daný počet ptáků i specifické požadavky na chlazení a filtraci, připravit substrát proti otlakům končetin nebo dostatečný počet hnízdních nor.

Museli také zabezpečit expozici proti dravcům a zajistit karanténní místnost. Vzhledem k tomu, že ústecká zoo patří k prestižní Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií, není pro ni problém zvířata získat, jako spíše vybudovat chovatelské zařízení splňující přísné normy.

„Nám se to podařilo hlavně díky podpoře zřizovatele, města Ústí nad Labem, které poskytlo 6,6 milionu korun. Dalších 1,2 milionu pomohla získat reklamní a fundraisingová kampaň nazvaná Tučňáci jdou do zoo,“ připomněl ředitel zoo Roman Končel.

DALŠÍ VIZE PRO ZOO

Tučňáky ale plány ústecké zahrady nekončí. Chystá se dostavět Asijský dům, tedy pavilon slonů a orangutanů.

„Rádi bychom, aby samičky u nás zůstaly a my se mohli dál podílet na jejich chovu. Obzvlášť po tom, co jsme nedávno museli utratit Ňuňáka,“ nastínil plány Končel. Pavilon by přišel na desítky milionů korun.

Zoologická zahrada chce také v těsném sousedství tučňáků vybudovat za 250 až 300 tisíc korun výběh vyder malých, které mají přilákat návštěvníky do spodní části zahrady. Hotový je i projekt na přestavbu expozice tapírů za 1,1 milionu.