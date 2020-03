Zoologická zahrada Ústí nad Labem má nového obyvatele. Získala mladého samce tuleně obecného jménem Robbie, který v úterý 3. března přicestoval z AquaZoo Leeuwarden, zařízení v severní části Nizozemí.

Robbie | Foto: Nikola Roštejnská

„Ve večerních hodinách byl samec naložen do přepravní bedny a vydal se na cestu do nového domova. V osm hodin ráno již dorazil k nám a začalo vykládání,“ informuje mluvčí Nikola Roštejnská. „Robbie se ze začátku ostýchal, ale po několika okamžicích vylezl z bedny a namířil si to k bazénu, ze kterého na něj zvědavě vykukoval samec Casper. První kontakt mezi samci proběhl zcela bez problému, očichali se a poté již společně plavali v bazénu. Návštěvníci tak mají možnost novou tulení dvojici vidět od prvního okamžiku,“ dodává Nikola Roštejnská.