Desetitisíce přestupků a pokuty za miliony korun. To je roční bilance sledování dodržování povolené rychlosti v tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8 ze strany ústeckého magistrátu. Hříšníky přitom nejsou jen čeští řidiči, ale také šoféři z Polska a Německa.

Kamery za uplynulý rok zaznamenaly celkem 52 tisíc překročení nejvyšší povolené rychlosti, která je 80 km/h. Magistrát rozeslal zhruba 31 tisíc výzev k zaplacení pokuty a vybral za ně přibližně 13 milionů korun. Nejvyšší zaznamenaná rychlost činila 202 kilometrů v hodině, hříšníci většinou jezdili mezi 95 a 110 kilometry za hodinu.

V tunelech měří speciální kamery rychlost už od srpna roku 2017, ale za překročení povolené osmdesátky nebyl nikdo až do června minulého roku potrestán. Ústecký magistrát totiž nesouhlasil s postupem, kterým by mu byla předávána data z kamer ke zpracování. Tuto agendu má podle něj vyřizovat policie. Nakonec se však s policií dohodl.

Jak ale vysvětlila ústecká mluvčí Romana Macová, situace se za ten rok, co má agendu přestupků v tunelech v gesci magistrát, nijak nezlepšila. „Řidiči za měsíc spáchají průměrně pět tisíc přestupků překročení povolené rychlosti, nejvíc ve směru z Německa. V tunelech tedy opatrněji nejezdí,“ zhodnotila.

Jak upozornil specialista na bezpečnost v dopravě a zároveň bývalý koordinátor BESIP v Ústeckém kraji Jan Pechout, řidiči situaci v tunelech podceňují. Nelze v nich udělat záchranářskou uličku, hasiči a zdravotníci se na místo nehody těžko dostávají. „Zrovna v těchto tunelech jsou vysoké obrubníky, takže nelze najet až ke stěně, odnikud se tam nedá dostal, jen od vjezdu. To, že je tam málo nehod, souvisí právě s omezením rychlosti,“ varoval Pechout s tím, že jinak by tam lidé jezdili mnohem rychleji, a to by vedlo k horším následkům. Upozornil také na to, že čím vyšší rychlost, tím vyšší pravděpodobnost bouračky. Zvyšuje se brzdná dráha, na zareagování má člověk za volantem mnohem méně času.

„V tunelech ovšem řidiči páchají až neskutečné hlouposti. Na záznamech kamer z Ústecka jsme měli muslima, který zajel ke kraji, rozbalil si kobereček, klekl a začal se modlit. Jiný zajel do zálivu a šel se vymočit. Další si tu čistí okna,“ líčil Pechout.

Technika, která měří rychlost, podle krajského šéfa dopravních policistů Jiřího Ušáka není ve správě policie a k výstupům z nich nemá přímý přístup. „Naši práci pouze doplňuje. Nás především zajímá bezpečnostní situace. Jestli tam nevjede extrémně vysoký kamion, osvětlení vozidel a tunelu, technický stav a další,“ vysvětloval.

Zároveň připomněl, že za 14 let, kdy jsou tunely v provozu, zde zemřel jenom jeden člověk. Stalo se to 7. března 2019 o půl páté večer, kdy se tu srazila dodávka s kamionem. Řidič dodávky utrpěl těžká zranění, kterým podlehl. „Statistika přestupků v tunelech není přímo úměrná k nehodovosti. Situace, jaká v tomto směru panuje v tunelech na Ústecku, není odlišná od zbytku republiky. K extrémním opatřením, abychom zamezili přestupování rychlosti, se nechystáme,“ dodal policista Jiří Ušák.