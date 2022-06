Budou v Ústí tunely a místo Střížáku dálnice? Přibudou parkovací místa a služby? To a další otázky řeší územní plán. Zásadní je například pro ty, kdo si chtějí postavit dům nebo vybudovat továrnu. Bez územního plánu prostě stavět nemohou. Ústí na jeho novém znění pracuje, zastupitelé nyní schválili návrh zadání. To znamená, že začíná další fáze jeho přípravy.

Ústečané do něj poslali kolem pěti stovek svých připomínek. Pracovní skupina z návrhu zadání vyškrtla tunely, zrušila systém barevných ploch, vytvořila devět regulovaných lokalit, které chce chránit. Pamatovala na vymezení parkovišť, přestavění brownfieldů a zároveň připravila dvě varianty rozvoje, přičemž ani jedna nepočítá s rozrůstáním zastavěných ploch do okolní přírody.

Zastupitelé návrh zadání územního plánu schválili jednomyslně. Veřejnost ho opět bude moci ovlivnit. Jak vysvětlila ústecká zastupitelka a zároveň poslankyně za Ústecký kraj Eva Fialová (ANO), kterou ústecké zastupitelstvo pověřilo vedením pracovní skupiny, jež má na starosti přípravu územního plánu, přibližně 85 procent připomínek od Ústečanů se týkalo kontroverzní dopravní studie navrhující tunely a estakády skrz Střížovický vrch nebo silnici přes Mánesovy sady. „Vyšli jsme devadesáti procentům připomínek vstříc. Zbývajících deset procent byly požadavky, které územní plán neřeší,“ vysvětlila.

To kvituje s povděkem například Jiří Masorsič, kterému by střížovická estakáda vedla hned kolem domu. Místo bydlení v klidné a tiché části města by se rázem mohl ocitnout u frekventované silnice, nehledě na nenapravitelné škody, jež by stavba silnice na pylonech napáchala na zdejším lesoparku. „To je dobře. Ale budeme to sledovat i dál, jelikož se tam pořád mohou objevit nějaké ty nepříjemnosti,“ řekl majitel domu, který v minulosti sám podal připomínku a přesvědčil sousedy, aby tak učinili také.

Kámenem úrazu jsou v současném územním plánu barevně zakreslené plochy a jim odpovídající parcelace, na kterých nebylo možné nic měnit. „To jsme v plánu zrušili, což je zásadní změna. Plánování bude flexibilní. Vzniknou lokality, které dostanou přesně definovaný charakter, co na nich může vzniknout. Například, pokud má mít plocha charakter pro bydlení, bude zde také zapsáno, že tu nesmí chybět služby, parkování, obchody, školky a další,“ přiblížila Fialová.

Právě parkování patří v Ústí k největším bolestem. Přitom územní plán musí řešit v dopravní koncepci i dopravu v klidu, což znamená parkovací místa. Nový územní plán má také obsahovat regulační prvky. Dotkne se to celkem devíti lokalit, kde plán důsledně vyjmenuje, jak budou například vysoké domy, jaký mají mít charakter a vzhled, kolik musí být parkovacích míst pod zemí a podobně. Dotýká se to například centra Ústí nebo okolí Střekova.

Další novota je, že vzniknou dvě urbanistické koncepce. Poté se proces tvorby územního plánu na čas přeruší, město zadá ekonomické a další analýzy, aby si zastupitelé mohli vybrat tu nejlepší. „Obě koncepce budou vycházet z toho, že nechceme rozšiřovat město do krajiny, chceme využít proluky i brownfieldy,“ poznamenala Fialová s tím, že zpracovatel, který vyhraje zakázku na územní plán ve veřejné soutěži, bude muset častěji komunikovat s veřejností, než to požaduje zákon. Lidé budou zároveň opět moci zaslat své připomínky a návrhy jako doposud. Navíc, a to je prý velmi podstatné, vítěz nebude tentokrát vybrán podle nabízené nejnižší ceny. „Aby prostě nenaplánoval jen veřejná projednání ze zákona, ale aby počítal třeba i s konzultacemi,“ slíbila.

Pro návrh zadání územního plánu nakonec hlasoval i zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí), aktivista spojený se spolkem Ústecké šrouby. „Pro nás největším problémem byla formulace splavnění Labe. Nakonec jsme se dohodli, že nebudeme zadání blokovat na další roky a případně v budoucnu během samotné přípravy územního plánu uplatníme svou připomínku,“ vysvětlil.

Dokonce i aktivisté ze spolku Stop tunelům považují zadání územního plánu za víceméně poměrně dobré. „Zejména oproti verzi před rokem se razantně zlepšilo, ačkoliv máme určité výhrady. Je prošpikované dobrými tezemi, návrhy i požadavky, které odpovídají dnešnímu pojetí urbanistiky. Pak ale občas, sem tam, probleskne těžké negativní retro, taková ta mentalita velikášského socialistického plánování sedmdesátých let. Na ty jsme chtěli upozornit. To jsou ty velké velké stavby, tunely, přístaviště, jez. Celkový dojem ze zadání je, že bychom mohli mít dobrý územní plán, který město skutečně někam posune. Ale jsme v Ústí, takže z něj i občas zamrazí a my musíme být pořád ve střehu,“ dodal člen spolku Jan Kvapil.