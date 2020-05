Naučné stezky, volnočasové areály, rozhledny a vyhlídky, plovárny, kulturní a technické památky. Rozvoj turistické infrastruktury začal hrát mnohem důležitější roli než v minulých letech. Především kvůli škodám, které napáchala koronavirová pandemie, a omezením v rekreaci.

Podle „rozvojového“ náměstka ústeckého primátora Pavla Tošovského i Ústí, které zastavilo většinu investic, vyjma těch, na které jsou navázané další projekty anebo dotační tituly, vymýšlí, jak situaci v cestovním ruchu zlepšit. „Volnočasový areál na Větruši osobně považuji za projekt, který má potenciál přitáhnout lidi z dalekého okolí,“ poznamenal.

Ústí chce totiž svůj areál s dětským lanovým centrem a hřištěm, tobogánem, vzduchovou trampolínou, naučnou stezkou a adventure golfem propojit s dinoparkem, kde by se měli procházet reálně vypadající jurští veleještěři. Vybudovat ho chce ústecký podnikatel René Růžička.

„Normálně modely dinosaurů stojí na místě, zařvou, sem tam se pohnou. My ale chceme, aby modely a kostýmy na sobě měli lidé. Vypadá to velmi reálně,“ popsal.

Pokračuje také dostavba nového venkovního koupaliště vedle plavecké haly na Klíši. To by podle náměstkyně primátora Věry Nechybové mělo otevřít 1. června. „Provoz bude omezen na tři stovky lidí, dle nařízení. Ano, volnočasové investice mají prioritu, ale město je skutečně ve stavu, že nevíme, co opravovat dřív. Investice si proto musíme velmi pečlivě vybírat,“ upozornila.

Nový je třeba plán revitalizace zanedbaného lesoparku Viniční vrch. Prochází jím Fričova stezka se zarostlou vyhlídkou nebo údolí Pekelského potoka s vodopádem. V plánu je někdy na příští rok. Aktuálně město dnes otvírá dětské hřiště v Brné a v úterý altánek v Sebuzíně. Přibudou i vyhlídky nebo grilovací místa, piknikové loučky a další.

Do turistické infrastruktury investuje i obec Tisá. Zdejší skály jen loni navštívilo kolem 40 tisíc návštěvníků. Vyrostlo tu proto nové parkoviště pro 65 automobilů, a pokud jde o návštěvníky Tiských stěn, poplatek zdražil pro dospělého ze 30 na 50 korun, u dětí z 15 na 25 korun. „K tomu jsme návštěvníkům připravili aktualizovanou mapku, průvodce Malými a Velkými stěnami. Naší snahou je, aby návštěvníci navštívili i jiná místa v Tisé, Ostrově či Rájci. Tomu slouží web turistikatisa.cz, ten je nyní i v německé a anglické jazykové mutaci,“ řekl starosta Tisé Tomáš Kratochvíl.

Ke strategicky důležitým cílům patří z hlediska turistiky státní zámek Velké Březno. Kvůli opatřením tady zrušili většinu akcí, nejbližší bude 6. června v parku Košt hraběte Chotka. „Návštěvníci na otevření přišli, ale nával to nebyl. Bojí se a nebaví je roušky. Uvidíme, jak to dopadne o víkendu,“ dodal zdejší kastelán Miloš Musil.

Volný čas 2020

Vyhlídky v Krásném Březně a na Střekově, 700 tisíc

Veřejná grilovací místa v parcích (hotovo na Severní Terase), 300 tisíc

Otevření naučné stezky Bertino údolí, 60 tisíc

Otevření nové geocachingové trasy pro rodiny s dětmi, 10 tisíc korun

a další