Milovníci procházek v přírodě nelení. Klub českých turistů (KČT) už zahájil sezonu a vyráží na výlety. Zve na ně i širokou veřejnost.

Nejpočetnějším a také jedním z nejstarších klubů v Ústeckém kraji je s 250 registrovanými členy KČT v Litoměřicích. Vznikl už v roce 1921. Činnost klubu je úctyhodná, průměrně totiž vyráží na 100 výletů za rok. I letos přichystal zajímavou nabídku - například květnový šestidenní výjezd do Ivančic a okolí. Nejvýznamnější akcí však bude znovuoživení bývalé Litoměřické padesátky. „Letos se snažíme nultým ročníkem s názvem Litoměřické návraty tuto akci oživit. O významu akce svědčí i to, že byla zařazena do krajského i republikové kalendáře událostí KČT,“ vysvětluje členka výboru KČT Litoměřice Jana Wünschová.

Litoměřická padesátka byla oblíbenou turistickou akcí, která se konala 40 let až do roku 2005. Během té doby se jí zúčastnilo 30 tisíc lidí.

Velmi aktivní je také KČT ve Štětí. „Na výlety vyrážíme každý týden. Snažíme se vybírat atraktivní místa a střídat přírodní krásy, památky a muzea,“ říká předsedkyně KČT Štětí Helena Krejčová.

V letošním roce chystají štětští turisté i několik vícedenních výletů, například do maďarských lázní, Alp nebo k moři. Zatím posledním výletem byla návštěva Radebeulu u Drážďan, kde leží muzeum Karla Maye. Akce sklidila velký ohlas. „Vrátili jsme se do svých dětských let a znovu prožívali příběhy známých indiánských hrdinů. Ani chladné a deštivé počasí nám dobrou náladu nezkazilo,“ komentuje výlet na stránkách KČT uživatelka s nickem EvaMan.

Ústečtí mají stovku výletů ročně

Pozadu nezůstávají ani ostatní KČT v Ústeckém kraji. Počtem přes 100 výletů za rok se může pochlubit i turistický klub Loko v Ústí nad Labem, který pořádá výlety dvakrát do týdne. Ve středu kratší výlety pro členy klubu a každou sobotu pro veřejnost. „Sobotní výlety jsou určeny pro všechny, tedy i pro nečleny klubu. Pravidelně o nich dáváme vědět v informačním centru v Ústí nad Labem, kde se případní zájemci dozvědí veškeré podrobnosti o odjezdu i trase,“ připomíná Karel Punčochář, předseda KČT Loko Ústí nad Labem. I letos chystá ústecký klub bohatou nabídku výletů i vícedenních výjezdů, například v dubnu na německý hrad Hohnstein či v květnu přechod Bílých Karpat.

Pokud máte chuť vyrazit na některý z výletů, které KČT pořádají, a nejste členy, nemusíte zoufat. „KČT je otevřený všem. Stačí v daný čas přijít k vlaku nebo autobusu a můžete vyrazit s námi,“ líčí Jana Wünschová.

Společně na výlet můžete i se štětskými turisty. Zde je však lepší se předem domluvit po telefonu. „Na výlety vítáme i nečleny klubu, členství má však své výhody. Členové totiž mají na mnoha akcích slevy například na dopravném, vstupech nebo ubytování,“ vysvětluje Helena Krejčová. O oblíbenosti výletů s KČT svědčí i to, že se štětskými turisty vyrážejí na výlety i nečlenové klubu až z České Lípy nebo Litvínova.