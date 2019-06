Nelichotivou poslední příčku v celorepublikovém výzkumu Místo pro život 2019 obsadil Ústecký kraj. O stupeň výše se umístil sousední Karlovarský, naopak Liberecký obsadil příjemné 8. místo. Nejlepší podmínky pro život pak nabízí Královéhradecký kraj, který ve výzkumu zvítězil.

Průzkum provedla analytická agentura Databank mezi 1250 obyvateli a starosty všech regionů. Ústecký kraj je na tom špatně zejména v oblasti pracovního trhu. Konkrétně jde o vůbec nejvyšší nezaměstnanost. „V kraji se také nedostává lékařů a zubařů, při srovnání s ČR je kraj na samém chvostu,“ informoval mediální zástupce průzkumu David Pavlát.

Starostové se pak nejvíce potýkají s vylidňováním vesnic a odchodem lidí do měst. „Tomuto trendu jistě nepřidává špatná dopravní dostupnost, což je podle starostů další z velkých problémů regionu,“ doplnil Pavlát.

Na místo, odkud odchází nejvíce lidí, upozornil nedávný výzkum ústecké univerzity. Ten hodnotil data od 1360 lidí ve věku od 20 do 69 let z celého kraje a zjistil, že nejvíce jich mizí pryč ze Šluknovského výběžku.

„Vylidňování je problém v celém příhraničí, malá města nemohou konkurovat nabídkou větším městům. Bohužel výběžek má kvůli nízkému rozpočtovému určení daní ještě menší možnosti, jak dohnat bohatší kraje,“ podotkl starosta Dolní Poustevny ve Šluknovském výběžku Robert Holec mladší, jenž okomentoval i otázku nezaměstnanosti. „Kdo dnes pracovat chce, práci si najde, u nás nebo v Německu. Je to o mentalitě a způsobu života lidí,“ řekl starosta.

Investice do ochrany životního prostředí

Naopak plusové body získal Ústecký kraj z hlediska ekologické zátěže. „Kraj věnuje v rámci celorepublikového srovnání do ochrany životního prostředí vůbec nejvyšší investice. V regionu je také druhá nejvyšší kapacita čistíren odpadních vod,“ doplnil Pavlát.

Právě ochrana přírody je pak prioritou i pro Severočeskou vodárenskou společnost (SVS). „Ročně investujeme miliony korun do obnovy a modernizace vodárenských zařízení. Téma čistíren se řešilo už v rámci vstupu ČR do EU, kdy vyjednané podmínky vyvolaly v SVS nutnost obrovských investic ke splnění legislativy. Pro nás to znamenalo investovat zhruba 4,6 miliardy korun,“ reagoval mluvčí SVS Mario Böhme.

Podle náměstka hejtmana Martina Kliky má Ústecký kraj problémy zejména kvůli složité historii. „Lidé přicházeli do regionu po válce hlavně za prací do těžkého a těžebního průmyslu a dodnes se to odráží v sociálních i vzdělanostních oblastech. Máme třeba nejvyšší podíl exekucí. Musíme zapracovat na tom, aby nám tady zůstávali lidé po vysoké škole, proto podporujeme univerzitu i nové technologie,“ sdělil Klika.

Kraj naopak vyniká v přírodních krásách a turistickém ruchu. „V tomto ohledu vidím do budoucna jako přínos soustavu jezer typu Most či Milada, které regionu určitě pomohou,“ poukázal Klika.

Podle rektora ústecké univerzity Martina Baleje potřebuje kraj podat pomocnou ruku z patřičných míst v Praze. Potenciál vidí ve vládním programu RE:START. „Regionu by pomohlo také založení výzkumného centra. V Moravskoslezském kraji založili centrum IT4Innovations a nalákalo to celou řadu výzkumníků i firem. V Ústí by se takové centrum mohlo zaměřit na chemii, na řešení konkrétních problémů životního prostředí, a tím by se vytvořila pracovní místa,“ dodal rektor.