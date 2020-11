Ve srovnání s jarním stavem nouze jsou vůči nim obyvatelé obcí vstřícnější, protože turisté jsou disciplinovanější. Na druhou stranu je trápí zavřené obchody, hospody a přerušení všech společenských a kulturních setkání, například aktuálně mikulášských zábav, rozsvěcení vánočních stromků, do budoucna adventních koncertů a dalších.

Jsou ovšem místa, kde je to jako po vymření. Například v příhraničních Petrovicích, kde velkou část klientely obchodů a hospod tvořili turisté z Německa. „Tady u nás je mrtvo. Od té chvíle, co zakázali jezdit do Německa, tu není život. Obchody jsou zavřené, market je sice otevřený, ale asi bude jen otázka času, kdy zavře. Tady se ani okýnko v hospodě nevyplatí, lidé jsou totálně bez příjmů, bez možnosti vydělat,“ postěžovala si zdejší starostka Andrea Kortanová.

Oproti vnitrozemí jsou prý coby příhraniční obec v nevýhodě. „V tomhle směru jsme na tom jako na jaře. Před týdnem to vypadalo lépe. V sobotu přišel docela nakupovací boom, asi jak Němci věděli, co se bude dít. V neděli už bylo zavřeno a zase mrtvo,“ vylíčila Kortanová.



Na Adolfově to však podle starosty Telnice Jana Doubravy vypadá úplně jinak. Proudí tam davy turistů. „Je jich tam víc, než kdyby sněžilo. Jinak teď problémy nejsou žádné, lidi si zvykli. Občas ale udělají nějakou hloupost. Sedím v kanclu, máme zavřeno, ale lidi bouchají na dveře. Když se tu svítí, tak proč by sem nemohli jít, úřední hodiny jsou pro legraci,“ zasmál se. Na jaře tu prý byl největší problém nejen sehnat roušku a dezinfekci, ale i výletníci, kteří nerespektovali nařízení. „Ochranných prostředků máme už dost a turistů taky,“ popsal.



Návštěvnost skalního města v Tisé také láme rekordy. „Návštěvníků je už určitě přes čtyřicet tisíc. Ale vybudovali jsme u nás parkoviště, s parkovacím automatem i bankomatem. Takže jsme na to vcelku připraveni. Ale rádi bychom, aby našli například i cestu do Ostrova. Trable ani moc nemáme, jen jedno menší zahoření. I nějaké úklidy byly potřeba,“ přiblížil starosta Tisé Tomáš Kratochvíl.

Na nefunkční služby jako hospody, pošty, kulturní domy a podobně si postěžoval starosta Malečova Petr Kůstka. „Také jsme tu měli nějaké nemocné, je tu v podstatě mrtvo. Bude potřeba nějaký restart. Lidé sem jezdí, ale to nám ani moc nevadí. Spíš nás mrzí, že padnou kulturní a volnočasové akce,“ dodal.