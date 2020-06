Ač už mají otevřeno, teprve teď se ukáže, jak velké škody pandemie napáchala. S nadcházejícím létem a prázdninami by měla začít hlavní návštěvnická sezóna v hotelích a kempech. Turisté, jak domácí, tak zahraniční, ale přibývají jen pozvolna.

Menší naplněnost než v minulých letech pociťuje například hotel Větruše. Znát je především úbytek zahraniční klientely, která sem míří z celého světa. „Kvůli pandemii se počty cizinců výrazně snížily,“ potvrzuje manažer hotelu Jan Dušek. Hosté, kteří do Čech jezdí za prací, se podle něj ubytovávají ve stejném objemu jako jindy. Úbytek jde na vrub nedostatku turistických rezervací. Hůl nad sezónou ale Větruše neláme, zájezdy ze zahraničí se přímo neruší, zatím jen posouvají.

Odsunuté termíny zájezdů či svateb a dalších společenských událostí ovlivňují i zájem o ubytování domácích hostů. Obsazenost hotelů se ale ruku v ruce s uvolňováním opatření zvedá. „My jsme dovolenou přesunuli celkem dvakrát. Vyrážíme na tuzemský pobyt příští týden, kdy už by mělo všechno fungovat normálně,“ říká Ústečan Ladislav Mlejnek. „Bylo nám proti srsti, že jsme nemohli ve wellness využít všechny sauny, děsil jsem se i talířků s přidělenou porcí místo švédských stolů,“ vysvětluje důvody k posunutí dovolené na vhodnější datum.

Obrovský propad na Ústecku nastal také v návštěvnosti cyklistů. Pohyb po Labské stezce zaznamenává web mereninavstevnosti.cz. Loni tu k 31. březnu spočítal více než osm tisíc cyklistů. Letos v březnu to bylo téměř o tři tisíce méně.

Návštěvnost cyklistů si nemůže pochvalovat ani Cyklokemp loděnice Brná. „Připadá mi to horší než loňský rok, návštěvnost je opatrná,“ myslí si provozovatel areálu Richard Černý. Dříve tu vítali návštěvníky už během dopoledních hodin, teď se objevují k večeru. Podle Černého se změnilo i chování vůči službám, které cyklokemp nabízí. „Je vidět, že lidé začali šetřit. Mají třeba svačiny z domova, u nás si dávají jen něco symbolicky,“ líčí.

Cyklokemp, který nabízí možnost ubytování ve stanu, chatkách nebo vlastním karavanu, vyhledávali i cizinci. Ti zatím, přestože jsou režimy vstupu do států EU vstřícné, do Brné nepospíchají. „Jindy by už najížděli. V minulých dnech tu byli čtyři pánové cizinci na lodi, ale jen projížděli. Ve středu přišly dvě zahraniční rezervace,“ popisuje Černý.

Hotely a další ubytovací zařízení vycházejí turistům vstříc i různými nabídkami. „Do našeho hotelu je možno zakoupit výhodnější letní balíček na dvě noci buď jen se snídaní, nebo s polopenzí,“ přibližuje nabídku hotelu Větruše Dušek. Návštěvník ušetří více než dvacet procent oproti běžnému ceníku.

Populárních slevových portálů se rozhodl využít i ústecký hotel řetězce Clarion Hotels. Jak web uvádí, vůbec poprvé. Návštěvníci mohou vybírat z pobytů obohacených o polopenzi nebo cyklistický balíček. Úspora opět překročí dvacet procent. Lidé tu mají také možnost vydat se přes celé prázdniny do různých koutů Země a vůbec neopustit Ústí nad Labem. V rámci programu Vyrazte z ponorky mohou zažít tematickou sobotu a ochutnat a objevit něco ze Slovenska, Řecka, Itálie nebo Chorvatska.