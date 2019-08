Vlnu nelibosti vyvolala páteční rychlá výpověď, kterou dostala dlouholetá mluvčí ústecké zoo Věra Vrabcová. Sama přesně neví, proč ji propustili. Domnívá se, že oficiálním důvodem byla nadbytečnost. Opozice a část Ústečanů má ale jasno – nadbytečnost považují jen za zástěrku. Vedení zoo mlčí.

„Ústně mi nebylo řečeno proč. Poté mě ředitel písemně odvolal a vzápětí mi dal výpověď, asi pro nadbytečnost,“ reagovala Vrabcová na otázky ohledně důvodu své výpovědi.

Zda se bude soudit nebo ne, ještě netuší. „Pořád to ještě zpracovávám. Nechám si to všechno projít hlavou a uvidím, co dál udělám,“ poznamenala.

Opoziční zastupitel a právní koncipient Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí) považuje postup ředitele zoo Romana Končela za přinejmenším diskutabilní. Nejprve je prý potřeba zrušit pracovní pozici, poté zaměstnanci nabídnout jinou práci a když nebude souhlasit, teprve pak může být propuštěn pro nadbytečnost. „Neznám dopodrobna situaci, ale podle dostupných informací to takto neudělal. Připadá mi, že se ředitel zbavuje nepohodlných lidí, podobně jako před časem svého kritika Martina Trnovce. Tomu dal zapravdu i soud, u kterého se bránil,“ připomněl.

Trnovec dostal před zhruba dvěma lety rychlou výpověď z pozice vedoucího provozního útvaru, když upozorňoval, že se v zoo údajně dějí nepravosti a vedení prý některým zaměstnancům nadržuje. To ostatně do odůvodnění rozsudku nakonec napsal i soud.

Ředitel zoo Roman Končel se k výpovědi nevyjádřil. V pátek v podvečer odmítal přijmout telefonní hovory. Nepřijímal je ani během neděle.

Lidé se staví na její stranu

Na sociální síti Facebook se lidé Věry Vrabcové zastávají. Například Irena Klusalová. „Tahle paní nás provázela, když byla Noc snů. Nikdo nás tak nikdy neprovedl a kolik se toho děti dozvěděli! To je mi opravdu líto a jsem naštvaná,“ napsala.

Podobně reagoval uživatel Jin Dra. „Co se to zase v té zoo děje? Bude se pan ředitel zbavovat pracovitých a schopných lidí? Věrce přeji hodně štěstí a děkuji za vše, co pro zoo a zooklub udělala,“ napsal. Podporu Věře Vrabcové vyjádřil i nový ředitel Městských služeb a bývalý náměstek primátora Martin Mata. „ Nevím, co se tam stalo, a ani mi nepřísluší to hodnotit, jen si vážím dlouholeté spolupráce. O kvalitní zaměstnance je zájem. Určitě se neztratíte. Zkusíme něco vymyslet, když tak se ozvěte,“ slíbil.

Po městě se rozšířila informace, že výpověď padla poté, co ředitel Končel přišel ze schůzky s náměstkyní primátora a bývalou primátorkou Věrou Nechybovou. Ta ale jakoukoli souvislost odmítla. „Proč bych, proboha, něco takového dělala? Kdybych to chtěla, mohla jsem ji přece jako primátorka propustit dávno. To je naprostý nesmysl. Personální záležitosti ředitele zoo jsou zcela v jeho kompetenci. Jako v každé jiné příspěvkové organizaci města,“ reagovala.