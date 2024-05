Muzeum jako nové. A nakonec i s moderní výstavou o českých Němcích

Na kompletní opravu hlavní budovy ústeckého muzea, která trvala přes pět let, šlo z evropských fondů přes 330 milionů korun. Cílem bylo mimo jiné vrátit stavbě její předválečný háv. Nad plán se podařilo zachránit i cenné historické nástěnné malby, které na dělníky nečekaně vykoukly během stavebních prací. Obří zakázku, která se povedla, provázely kontroverze. Nejprve magistrát čelil podezření z předražení zakázky o 180 milionů korun. Policie to ale odložila.

Ústecké muzeum.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Jako ještě větší problém se ale ukázala jedna z podmínek dotace, která přitom zdaleka nebyla nejdražší položkou: historicky náročná výstava, přibližující soužití Čechů a Němců na severu země. V režii jí měla partnerská organizace muzea Collegium Bohemicum a průtahy stály místo přinejmenším jednu osobu z jejího nejužšího vedení. Zatímco budova muzea byla už skoro deset let let opravená, skutečně dlouho očekávanou expozici otevřeli až na konci roku 2021.

1. Rekonstrukce Muzea města Ústí n. L. s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum

• Programové období: 2007-2013

• Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad

• Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem

• Zahájení projektu: 1. 3. 2008

• Ukončení projektu: 30. 7. 2011 Rekonstrukce zahrnula kompletní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístěny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města. Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem. Proplacené finanční prostředky • Výše dotace EU: 336 509 000,00 Kč

• Veřejné zdroje ČR: 48 867 624,00 Kč

• Celková částka: 385 376 624,00 Kč

Co za průtahy stálo? „Zpočátku to byly technické a organizační důvody v naší partnerské organizaci Collegium Bohemicum, v poslední domě to byl covid. Jsem rád, že se výstavu nakonec povedlo připravit,“ uvedl při jejím otevření ředitel muzea Václav Houfek.

Čekání se vyplatilo. Výstava s názvem Naši Němci za 50 milionů zabírá dvě patra budovy s exponáty v několika desítkách místností. Expozice využívá i nejmodernější přístroje a technologie, například hologramy, dotykové displeje a 3D animace.