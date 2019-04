Jehly, stříkačky, lahve od alkoholu, odpadky. Takový obrázek se naskytne každému, kdo poodejde sotva deset metrů od dětského hřiště ve Vojanově ulici v Krásném Březně.

Místní obyvatele to velmi obtěžuje a žádají o pomoc ústecké autority. Ty slibují, že se na místo zaměří. Podobných lokalit, kde mají místní lidé stejné trable, je ovšem daleko víc.

Na potíže ve Vojanově ulici poukázal Josef Štajner, předseda samosprávy domu, za kterým se dětské hřiště nachází. „Ve dne v noci sem chodí lidé pod vlivem drog a alkoholu a nechávají tu neskutečný nepořádek. Okolo tohoto místa denně chodí desítky lidí, včetně dětí ze zastávky MHD,“ upozornil.

Jinými slovy, všichni, kdo jdou ze zastávky nebo na zastávku Výstupní, a to nejen z Vojanovy ulice, ale i z ulic Dvojdomí a Přemyslovců, musí sledovat podivná individua, jak se tu opíjejí, užívají drogy, pokřikují, kálí a dělají nehorázný svinčík. „Co je nejhorší, chodí si sem hrát děti z místních mateřinek. Stačí, aby některé z nich jen poodešlo, a nevíte, co se mu může stát. To je nehoráznost,“ varoval předseda Štajner.

Městská policie v reakci na situaci požádala o přesný popis místa a informaci, kde se nachází. Pořádá totiž dnes velkou kontrolní akci zaměřenou přesně na tyto druhy problémů. „Pošleme tam hlídky, které odsud vykážou každého, kdo tu nemá co dělat. Domluvíme se s velitelem neštěmické služebny, aby sem posílal hlídku častěji. Podobně jako jsme to udělali u Panoramy na Skřivánku, kde opilci také dělali nepřístojnosti,“ slíbil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Jinými slovy, strážníci budou narkomany a jejich kamarády tak dlouho vyhánět, až docílí toho, že odejdou nadobro.

Na narkomany a podobná individua lidé upozorňují ovšem i přímo v centru města. „Všimla jsem si, že na dohled od dětského hřiště za Barborkou se tahle spodina schází celý den. Radši tam ani nechodím,“ dodala Marie Šímová, která tu bydlí.