U Žďárku mají vyrůst další obří montovny

Odborní asistenti v administrativě Asistent/ka dispečinku - pozice vhodná pro absolventy. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Smetanova č.p. 683, Chabařovice., Pracovní náplň:, Vedení obchodní administrativy - vytváření cenových nabídek, zadávání dat do systému, příprava podkladů a zpracování korespondence, organizace a plánování schůzek, příprava pro jednání s obchodními partnery aj. Telefonické jednání se zákazníky a dopravci, udržování dobrých obchodních vztahů, Rozšiřování portfolia zákazníků/dodavatelů, Vyřizování úkolů a přidělené agendy, zajištění provozních záležitostí, příprava podkladů pro dispečery, Profil uchazeče:, Ukončené SŠ, příp. VŠ vzdělání (nejlépe obchodního/logistického/pedagogického směru), Znalost cizího jazyka výhodou - NJ, AJ, Řidičský průkaz sk. B , Znalost práce na PC (MS Office, Internet), Samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, zodpovědnost, časová flexibilita, Dobré organizační schopnosti, Schopnost pracovat v kolektivu (open space), Nabízíme:, Motivující finanční ohodnocení včetně cílených odměn a benefitů, sociální program, firemní akce, sick days, jazykové kurzy, náborový příspěvek aj., Perspektivu profesního a osobního růstu, Nástup možný dle domluvy , Zajímavou práci v profesionálním a přátelském kolektivu, Příjemné a moderní pracovní prostředí v sídle společnosti v Chabařovicích , Mobilní telefon, Náborový příspěvek, Stravenky, Firemní akce, Příspěvek na životní a důchodové připojištění, Sick Days, Vzdělávací kurzy a školení, Jazykové kurzy aj., Kontakt:, Mailem zaslat životopis, foto, reference na prace@zdemar.cz. Pracoviště: Zdemar spedition a.s., Smetanova, č.p. 683, 403 17 Chabařovice. Informace: Denisa Gaislerová, +420 725 215 533.

Právo - Právo Právník 20 450 Kč

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení Odborný rada - právník v Oddělení právním Odboru kontrolně právního Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 11009690,. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: KoP Most., Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:, Výkon komplexních právních činností veřejné správy pro oblast zaměstnanosti, v rámci krajské pobočky zastupování Úřadu práce v řízení před soudy všech instancí, orgány činnými v trestním řízení a ostatními orgány veřejné správy a vyřizování agendy s tím spojené., Poradenská, metodická a konzultační činnost uvnitř i navenek úřadu., Sledování dodržování zákonnosti v činnosti krajské pobočky a signalizace zjištěných nedostatků., Zaštiťování vymáhání pohledávek vzniklých v oblasti zaměstnanosti a insolvence včetně podávání žalob, při podezření ze spáchání trestné činnosti podávání trestních oznámení a dalších podání směrem k ostatním úřadům veřejné správy., Spolupráce při vymáhání některých přeplatků na nepojistných sociálních dávkách a podávání návrhů na stanovení výživného soudem včetně zajišťování jejich vymáhání., , Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání v magisterském studijním programu., Služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 je tato podmínka zpřísněna a je vyžadováno vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo, viz bod 2., Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; , , 2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 Stanovení dalších požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, kterým je odborné zaměření vzdělání: , - vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo na vysoké , škole v České republice nebo obdobné vzdělání ze zahraničí, které je v , České republice uznáváno jako rovnocenné. , , K žádosti dále žadatel přiloží:, strukturovaný profesní životopis,, Součástí výběrového řízení bude písemný test., Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 11. července 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/59355-78099813"., Přílohy: , 20180711-1124-ulk-pravnik.zip, Kontakt: andrea.surova@uradprace.cz. Pracoviště: Krajská pobočka v ul - pracoviště r, Revoluční, č.p. 3289, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Andrea Šůrová, +420 950 171 635.