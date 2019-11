Investor teď kompletuje dokumentaci pro stavební povolení. Pokud vše dobře dopadne, získá ho začátkem příštího roku. Stavba by mohla začít v druhé polovině příštího roku. Ihned poté, co padnou k zemi zničené domy.

Jak vysvětlil ústecký architekt Zdeněk Šťastný, který vede přípravu stavební dokumentace, žádost o stavební povolení už podali. Do konce listopadu ji musí doplnit. „Projekt jsme rozdělili na dvě poloviny, jelikož v ulici U České besedy se donedávna stát o dva baráky soudil s městem. Vyřízení žaloby se vleče mnoho let,“ vysvětlil.

Současnému městskému vedení projekt představil Zdeněk Kužel, s nímž Šťastný na projektu spolupracoval. „Do budoucna by ale chtěli, aby tam byly další obchodní plochy. Upřímně řečeno, mně by se tam líbily hezčí domy na bydlení, ale ne každý investor je taky filantrop. Bylo by to poměrně drahé,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Opozice si naopak myslí, že město by nemělo rezignovat na to, co chce. Třeba zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí).

Nevyužitý historický potenciál

Prý by spíš bylo lepší blok zrekonstruovat a uchovat pro budoucnost právě kvůli jeho historickému kontextu. Česká beseda totiž v minulosti byla první českou spolkovou restaurací v německém Ústí. Vznikla už v roce 1874, bohužel z ní moc nezbylo. Stejně zničená je ulice a domy okolo.

„Chtělo by to ale vyřešit, aby to nebylo tak odtržené od města tou nesmyslně širokou a frekventovanou silnicí. Propojení s městem skutečně nefunguje. Ideálně by tam měla vyrůst polyfunkční struktura. Mohla by z toho být vcelku zajímavá čtvrť,“ řekl Hrouda.

Jeho názoru přizvukovala i Hana Štrymplová (ANO 2011), starostka centrálního městského obvodu, kam lokalita spadá. „Není to nejlepší čtvrť a potřebovala by zvelebit. Radši než obchodní domy bych tam viděla nějaký pečovatelský dům, denní stacionář pro seniory, slepce, případně nesvéprávné lidi,“ poznamenala.

Podle Šťastného zde řetězec nehodlá postavit klasickou „krabici“ jako například ve Všebořicích, případně na Doběticích, ale takzvanou metropolitní prodejnu. „Jsou to moderní městské domy s plochou střechou na nožičkách, parkuje se pod nimi,“ popsal architekt.

V současnosti existují na opuštěné domy mezi bývalou restaurací Česká beseda a Panská demoliční výměry. Majitelem nemovitostí je firma YABY Development.