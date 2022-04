Kde zdražit museli, byla například ústecká Bohemia. Majitel Interhotelu Jan Postránský vysvětlil, že to bylo především kvůli masivnímu nárůstu cen, hlavně za energie a suroviny. „Veškeré vstupy jdou nahoru. Zdražili jsme asi o patnáct procent na nějakých šestnáct stovek. Během omezení k nám jezdili jen ti, co mohli. Služební cesty a lidé s potvrzením, těch bylo málo. Podávali jsme vlastně jen snídaně,“ poznamenal.

Během kulminací jednotlivých pandemických vln prý musel zefektivnit provoz hotelu i práci. „Abych mohl zachovat službu, ale přitom to bylo levnější. Leden, březen, nic moc. Nyní ale už zase poptávka roste, zájezdy přibývají, hodně se rozjely sportovní akce, jako box, plavání, šachy, už si nás zase objednávají i ze zahraničí. Samozřejmě nevíme, co bude na podzim,“ posteskl si Postránský.

Zdražovat ubytování naopak nemuseli v hotelu s minipivovarem a restaurací Na Rychtě v centru Ústí a též v Cyklokempu v Brné. „Co se ubytování týká, pokles jsme zaznamenali jen v exponovaných měsících během lockdownu. Na Rychtu jinak přijížděli zejména firemní nebo krátkodobí návštěvníci a cykloturisté, tam nebyl pokles výrazný. V hotelu jsme zatím ke zdražení nepřistoupili,“ vysvětlil majitel Martin Prachař.

Podle něj naopak cyklokemp zaznamenal kromě lockdownu dokonce větší návštěvnost. „Lidé nemohli jinam, tak se vrhli na domácí cykloturistiku, o čemž svědčí i prodej kol a jejich nedostatek. Tam jsme taky ceny nenavyšovali,“ poznamenal Prachař.

Museli se ale přizpůsobit. Restaurace v centru Ústí, známá především českou kuchyní a vlastním pivem, nyní nabízí cyklopoint, stojan na kola, mohou si tu udělat na kolech drobné servisní úpravy a do budoucna přibude nabíječka. „Naše zaměření na českou kuchyni se propojilo s regionálními dodavateli zeleniny, masa a kromě tradiční české kuchyně máme i lehkou a zdravější stravu,“ přiblížil Prachař.

O velmi citelném zásahu do ekonomiky hotelu hovořil naopak hoteliér a restauratér David Kopač, který v současnosti vede zámeček Větruše. „Nicméně, stanovili jsme si priority a jednou bylo nepropouštět personál. Snažili jsme se ho zachovat, samozřejmě pokud někdo nechtěl odejít sám. Období uzavírek jsme strávili jednak přepracováním služeb i nabídky restaurace a neustálými přípravami na znovuotevření. Nikdo ale nebyl schopen říct, kdy to bude. Tak jsme se připravovali a připravovali,“ vzpomínal.

Snažili se to období využít pro zlepšení věcí, k úpravám hotelu, vymalování. Prostě k údržbě, hlavně té, jež za plného provozu dělat nelze. „Vymysleli jsme také gastro kalendář na celý rok dle aktuálního ročního období. Děláme tematická menu k jídelnímu lístku, zimní, valentýnská, chřest, houby, Velikonoce, advent a tak dále,“ vypočítával. S ubytováním je možnost půjčení kol a cykloturistických tras, nordic walking, tenisové kurty.

„Zdražení je citlivé téma. Po vyhodnocení situace jsme na hotelu nezdražovali, ale byli jsme nuceni zdražit v restauraci. Částečně a ne moc výrazně, ale jsou drahé energie, suroviny. Je to vynucený krok, který jsme neplánovali,“ povzdechl si.

Stejně tak o zdražení od pěti do deseti procent hovořil i provozovatel turistické chaty v Tisé Slavomír Špůr. „Když stál olej do fritézy 28 a dneska je za 52 korun, tak prostě zdražit musíte. Jedni zdraží a pak už to jde jako domino. Během covidu chodili lidé na procházky, jindy nepřišel nikdo. Lidi se báli. Jsme turistická chata, lidi se chtějí rychle najíst, dojít si na záchod, jen se zdrží a chtějí rychle dál, na nějaké velké věci nejsme zařízení,“ dodal.