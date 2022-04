Podle ústecké mluvčí Romany Macové budou řemeslníci muset sádrokartonové podhledy zavěšovat na rastr do vlhkého prostředí bytového jádra. „Následuje provedení hrubé výplně rýhy, začištění obvodu otvoru, přetažení skelnou textilií a cementovou stěrkou u výplní otvorů, vyspravení povrchu do třiceti procent plochy, a nakonec celoplošné přeštukování vnitřních stěn domu,“ přiblížila s tím, že stavbu to prodlouží minimálně o šestnáct týdnů a cena stoupne z původních 30,8 na 35,5 milionu korun s DPH.

Proti rekonstrukci se v minulosti postavila i neštěmická radnice a petici podpořila. Město ovšem mělo možnost získat slušnou dotaci a výhodný úvěr na spoluúčast, přičemž odmítalo, že by sem chtělo nastěhovat další problémové nájemníky. „Nakonec jsme místním lidem nabídli možnost, aby jejich zástupci usedli v komisi, která bude rozhodovat o podpisu nájemní smlouvy. Podobně i obvodní radnice má právo veta,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Tomáš Vlach.

O přislíbeném právu veta hovořila i starostka městského obvodu Neštěmice a zároveň ústecká zastupitelka Yveta Tomková. „My jsme se báli problémových nájemníků, proto jsem toto právo vybojovala. Nikdy nemáte stoprocentní záruku, co bude za deset či patnáct let a starostům se bude možnost skladbu nájemníků ovlivnit hodit,“ potvrdila.

Zastupitelé Ústí nakonec rekonstrukci podpořili a souhlasili s uzavřením smlouvy o výhodném úvěru s velmi nízkým úrokem ve výši 14,8 milionu ze státního programu Výstavba pro obce na pořízení dostupných bytů a domů a smíšených domů. Ze stejného programu na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů město získalo i dotaci přesahující 16 milionů korun. Předpokládané otevření domu v Čelakovského ulici město plánovalo původně na prosinec tohoto roku, vícepráce je ale odsunou na rok 2023.

Náměstek primátora Vlach zároveň sdělil, že město uzavřelo memorandum s Krajskou zdravotní o spolupráci v oblasti zaměstnanecké podpory bydlení s tím, že by část bytů obsadili lékaři a zdravotní sestry. „Jinak se nám ozývá množství seniorů, kteří mají zájem v těchto nízkonákladových bytech bydlet,“ dodal.

Zároveň poznamenal, že za sebou mají jednání například se společností CPI Byty o případném možném odkupu některých domů. Ty by město bylo ochotno získat do majetku pouze za ceny stanovené znaleckými posudky. Ale i to by bylo možné pouze s dotacemi a státními úvěry, určenými na pořízení dostupného bydlení lidí s nějakým znevýhodněním.