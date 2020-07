Bývalou ubytovnu v Čelakovského ulici v Krásném Březně chce Ústí přestavět za zhruba 32 milionů korun na takzvaný smíšený dům. Mělo by zde vzniknout 16 sociálních bytů a 17 pro městskou policii a další zaměstnance města. Na sociální bydlení chce město získat od státu dotaci.

Neštěmický obvod ale z plánu nadšený není. Upozorňuje na přísné podmínky dotace. Ty stanovují, že v případě přidělení peněz nebude možné po dvacet let změnit účel bydlení, případně, že nájemní smlouvu lze uzavřít maximálně na dva roky. Vedení města se brání, že sociální byty bude přidělovat seniorům.

Ubytovnu město koupilo za šest milionů na popud bývalého sociálnědemokratického primátora Víta Mandíka v září 2013 od společnosti CPI. Panelovou budovu zničili problémoví nájemníci i nezájem provozovatele.

Tou dobou město odhadovalo náklady na opravu jednoho bytu kolem 250 tisíc korun a původní plán počítal s 39 startovacími byty pro mladé rodiny. K tomu ale nikdy nedošlo. „Město budovu nevyužívá sedm let,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011). Ten také vysvětlil, že se pro seniory rozhodli, jelikož od Pečovatelské služby města Ústí mají informace o seniorech, kteří jsou soběstační, ale hradí všechno z jednoho důchodu. „Peníze jim pak na všechno nestačí. Rozhodli jsme se jim pomoci tímto způsobem,“ poznamenal Vlach.

Že to tak ale nemusí zůstat, má obavy neštěmická starostka Yveta Tomková (Vaše Ústí), která je zároveň ústeckou zastupitelkou. „Nevím, jestli je pro seniory vhodné, aby měli smlouvu jen na dva roky, je to pro ně velká nejistota. Přeci je nebudeme tahat z místa na místo. Nevíme také, kdo povede město za pět, deset let. Bude řešit, kam s problémovými lidmi, uvidí sociální bydlení a pošle je tam,“ varovala.

Jinými slovy, obává se, že za pár let se situace vrátí do doby před rokem 2013, kdy zdejší nájemníci dům zničili a obtěžovali široké okolí. Proto vybojovala podmínku, že starosta obvodu Neštěmice bude mít při přijímání nájemníků právo veta a obsadí bytovou komisi pro tento dům z poloviny svými lidmi.

Ústecká pečovatelská služba se stará o zhruba tři stovky klientů. Kritérii pro přidělení nového bytu v Čelakovského ulici by měly být podle ředitelky této služby Ditty Hromádkové nízký příjem, nevyhovující bydlení, handicap. „Hodně seniorům by k vyřešení problémů stačilo, aby měli malometrážní bezbariérový byt,“ popsala. Když prý někteří senioři řeší bytovou otázku, už to nezvládají, je to prostě nad jejich síly. „Nesejdou patra, jelikož nemají výtah, nebo chodí o holi, jsou na vozíčku, mají nevyhovující koupelny a podobně. Vyberou si potom raději nějaký domov seniorů a vlastně zbytečně. V danou chvíli je to pro ně ale výhodnější. Takových seniorů bude přibývat a sociální bydlení pro ně tu chybí,“ dodala Hromádková.