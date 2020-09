Bývalá ubytovna v Čelakovského ulici v Krásném Březně se má brzy dočkat přestavby za zhruba 36 milionů korun. To se ale nelíbí místním lidem. Mají obavy, aby sem zase někdo nenastěhoval problémové nájemníky. Navrhují její stržení a sepsali kvůli tomu dokonce petici a sehnali zhruba 380 podpisů.

Ústí ji přitom chce přestavět na takzvaný smíšený dům. Mělo by zde vzniknout 16 bytů pro seniory s podprůměrnými důchody a dalších 17 pro městskou policii i další zaměstnance města. Radní zároveň poukazují na možnost získání dotace i výhodného dlouhodobého úvěru.

Člen petičního výboru Karel Sýkora ale vysvětlil, že v červenci, kdy město projekt představovalo veřejnosti, je to příliš nepřesvědčilo. „Myslíme si, že si senioři za ty peníze zaslouží něco vhodnějšího. Lepší, kdyby tu bylo menšího, nebo parkoviště. Budova má dost pošmournou historii a navíc se do okolních ulic nastěhovaly problémové partaje, jako kdysi do ubytovny,“ řekl.

Nechce, aby se za nějaký čas situace vrátila do stavu před rokem 2013, kdy nájemníci panelák zničili a obtěžovali široké okolí. Nájemci ani jeho bývalý vlastník se ani nestarali o technický stav domu, až ho nakonec před přibližně sedmi lety koupilo město za šest milionů korun.

Neštěmická starostka Yveta Tomková k tomu uvedla, že petice byla radnici dána na vědomí v pondělí, dva dny před zasedáním zastupitelstva. „Petiční výbor ji adresoval hlavně na magistrát, nám ji dal pouze na vědomí. Na zasedání našeho zastupitelstva padl také od jednoho z petičníků návrh, abychom ji podpořili usnesením. Což jsme udělali. Shodli jsme se na tom napříč politickými stranami,“ vysvětlila starostka Tomková.

Ředitel Vítězslav Štefl ze Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, která stojí v sousedství ubytovny, s její rekonstrukcí souhlasí, ale jen v případě, že bude zachována plánovaná koncepce bytů pro seniory a městskou policii. „Jen se na základě zkušeností z minulých let obáváme, kdo ohlídá, aby byly dodržené tyto podmínky. Pokud by se to zvrtlo, byla by ohrožena mravní výchova mládeže a museli bychom zaujmout nějaké stanovisko. Já doufám, že to vyjde dle plánu. Senioři by pak klidně mohli využít služeb naší kuchyně,“ navrhl.

Náměstek primátora Tomáš Vlach, který má projekt na starosti, vysvětlil, že na veřejné debatě musel vysvětlit záměr města a ohradit se proti lživým nařčením z diskuse na Facebooku, že se sem mají stěhovat problémoví nájemníci. „Mrzí mne, že se kolem vynořily takové nepodložené fámy. Nabízíme možnost dalšího jednání. Nejvýhodnější je budovu zrekonstruovat pro seniory s užitím dotace,“ dodal.