„Lidi vás nezajímají!“ Z toho při svém emotivním vystoupení na posledním zasedání zastupitelstva obvinili sousedé bývalé ubytovny v Čelakovského ulici v Krásném Březně vedení Ústí. Nelíbilo se jim, že zastupitelé nechtěli projednat jejich petici ani městský plán přestavět ubytovnu za dotační peníze a výhodný úvěr na smíšený dům. Mají v něm být služební byty pro zaměstnance města a sociální bydlení pro seniory.

Při projednávání bodu, v němž měli zastupitelé souhlasit se zástavním právem na dům kvůli získání úvěru, což je zároveň i jedním z předpokladů k udělení dotace, promluvila v diskusi i členka petičního výboru Bohumila Šmoková. Výbor sehnal k protestní petici čtyři stovky podpisů. „Kvůli sámošce na Střekově pořádáte referendum, ale kvůli akci, která významně ovlivní náš život na desítky let, s námi vůbec nikdo nemluvil,“ obvinila ústecké radní. Narážela tím na referendum o stavbě obchodního centra na proluce u krajského soudu.

Z další diskuse vyplynulo, že se místní obávají, že v budoucnosti sem místo seniorů spekulanti nebo i město opět nastěhují problémové partaje romské národnosti. Jako v minulosti, kdy okolí zamořily drogy a dětské gangy. Toto stanovisko podpořila i starostka Neštěmic Yveta Tomová (Vaše Ústí). „Prosazuji demolici. To místo je nevhodné pro seniory, najděme jim kultivované místo se zelení a parkováním. Máme tu další domy s problémovými lidmi. Strhněme to, je to vybydlený panelák, škoda do něj investovat,“ navrhla.

V diskusi o projednávaném bodě zároveň zaznělo, že petici měl předkladatel bodu o povolení bankovní zástavy, náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011), předložit jako jeho součást. Ten se ale brání s tím, že by to chtělo méně politikaření a emocí, jelikož město těch 36 nových bytů potřebuje. „Například dopravnímu podniku by se hodily, městské policii a dalším. Já názor petičního výboru respektuji, musíme ho brát vážně. Ale plán přestavby vznikl už v minulých volebních obdobích a my na něj sehnali peníze,“ řekl.

Po zastupitelstvu prý se Šmokovou hovořil a procházel s ní body projektu. „Měla zkreslené informace a sociální sítě tu sehrály špatnou úlohu,“ uvedl s tím, že zástupci petičníků by mohli mít v komisi, která bude přijímat nájemníky, zástupce.

Projednávání skončilo po zhruba 40 minutách. Zastupitelé rozhodli, že bod o povolení bankovní zástavy projednají na mimořádném zastupitelstvu, až budou mít k dispozici všechny informace. „Zástava je jednou z podmínek dotace z Fondu na podporu investic. Musíme náš souhlas zaslat během podzimu,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský.

Pokud bankovní zástava zastupitelstvem neprojde, musí město hledat jiné řešení. Demolice tak zůstává stále ve hře.