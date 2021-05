O přidělení dotace předběžně rozhodl Státní fond podpory investic, sociální a dostupné byty by tam měly začít vznikat v září 2021, hotovo má být na konci roku 2022.

Po obnově by v domě mělo být 16 sociálních bytů, využívat by je měli hlavně senioři, a také 17 dostupných bytů, které by město rádo využívalo pro bydlení zaměstnanců škol, hasičů, policistů, zdravotníků a podobně.