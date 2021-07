Vznikne zde 16 bytů pro seniory s podprůměrnými důchody a dalších 17 pro městskou policii a další zaměstnance města. Přijde to na zhruba 36 milionů korun a město přitom využije státní dotace. Radní už dokonce schválili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby.

To se ale příliš nelíbí místním lidem. Mají obavy, aby sem zase nějaký obchodník nenastěhoval problémové nájemníky. Obavy má i střední škola v sousedství. V minulosti navrhovali její demolici a sepsali kvůli tomu petici a sehnali přibližně čtyři stovky podpisů. Zároveň argumentovali nedostatkem parkovacích míst. Vedení města proto hledá způsoby, jak je navýšit. Například změnou stání z podélného na příčné.

Jak vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011), co se demolice týká, prý si město přece jenom nakonec nechalo zpracovat ekonomický rozbor, zda to nebude výhodnější. „Z něj jednoznačně vyplynulo, že nejvýhodnější bude ho zrekonstruovat pro účely bydlení a seznámili jsme s tím zastupitele. Městský obvod Neštěmice má zároveň garantované právo veta co se výběru nájemníků týká,“ řekl.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková, která je zároveň městskou zastupitelkou za hnutí Vaše Ústí potvrdila, že právo mluvit do výběru nájemníků obvod skutečně má garantované rozhodnutím zastupitelstva. „Vzhledem ke zkušenostem z minulosti nechceme žádné problémové nájemníky. Doufáme, že právo veta nebudeme muset využít, je to ale naše pojistka,“ poznamenala s tím, že problémy, jaké se kolem bývalé ubytovny v Čelakovského ulici v minulosti kupily, teď radnice řeší na sídlišti v Mojžíři, v ulici 1. Máje, Keplerově, Drážďanské, Janáčkově a dalších. „Proto se obáváme jakýchkoliv domů, u kterých nemáme jak zasáhnout,“ povzdechla si.

Nadšení nad rekonstrukcí ostatně nevyjádřil ani člen petičního výboru Karel Sýkora. „Já se v současnosti nedokážu k plánu okolo Čelakovského kvalifikovaně vyjádřit. Nás jako petiční výbor nikdo nekontaktoval a nemluvil o tom s námi. Vůbec nemáme nejnovější informace. Ale navyšování parkovacích míst si kolem toho baráku nedovedu vůbec představit Nemluvě o tom, co tady problémoví lidé, například okolo hospody Hrnec, vyvádějí,“ zlobil se.

Za pravdu mu dává místní obyvatel, který se představil jako Václav. „To není jen kolem hospody. Tahle parta dokáže dělat nehorázný kravál, devastují okolí, dělají si tu, co chtějí. Sám jsem s nimi měl několik konfliktů, ale když si toho nebudeme všímat, doplatíme na to. Doufám, že nedostanou posily ze Slovenska, a že se zase nenastěhují do tohohle paneláku jako před lety. Trneme s manželkou strachy,“ rozčiloval se.

Co se parkování týká, podle investičního náměstka Pavla Tošovského (ODS) tu provedli místní šetření a souhlasil, že to tady není dvakrát ideální. „S městskou policií to mapujeme, jak to vypadá i večer a na tom základě budeme vymýšlet nějaká řešení. Třeba udělat z podélného parkování příčné, nebo šikmé. Musí to ale být v souladu s územním plánem a dopravními předpisy,“ slíbil.

Ohledně parkovacích míst nehýří optimismem ani ředitel Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Vítězslav Štefl, který upozornil, že se zdevastovaný panelák nachází v sousedství tří škol a jestli město neuhlídá sociální složení nájemníků, prý to znovu ohrozí mravní výchovu mládeže.

„Pokud vyjde původní záměr s bydlením pro důchodce, palec nahoru, ale důležité bude, aby kvůli poloze toho domu je potřeba, aby komise důkladně každou žádost o byt zvážila a dohlédla na přísné dodržování přísného domovního řádu. Nechceme, aby tady zase musela každý den zasahovat policie,“ dodal Štefl.