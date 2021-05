Na stranu zdejších obyvatel se postavila i neštěmická radnice, pod níž Krásné Březno spadá. Upozorňuje na nešťastnou minulost paneláku, sociální složení lokality a podle ní i nedokonalosti projektu. Loni v létě dokonce vznikla protestní petice, kterou podepsalo zhruba 380 lidí. Postoj povětšinou nezměnili ani po setkání s městským vedením, které projekt dopodrobna představilo loni během setkání před vchodem do ubytovny.

Člen petičního výboru Karel Sýkora připomíná, že v minulosti zde bydleli problémoví nájemníci, kteří měli okolí sužovat drogami, případně napadáním kolemjdoucích a demolováním okolního majetku. Za panelákem se též hromadil odpad, který partaje vyhazovaly z oken. Kontroly prokázaly přebydlenost, vysoké nájmy i nevyhovující hygienické podmínky. „Bylo by lepší, kdyby tu vzniklo parkoviště a zelené plochy. Demolice pro nás představuje jistotu, že někdy v budoucnu se to nebude opakovat,“ řekl.

Plán ale podle náměstka primátora Tomáše Vlacha (ANO 2011) pokračuje tak, jak jej vloni v červnu schválili zastupitelé. „Máme už i dílčí úspěchy v podobě zprávy o možném příslibu udělení dotace. Do projektu jsme zapracovali připomínky zastupitelů, například starostka Neštěmic Yveta Tomková svou podporu podmínila právem veta. Na druhou stranu chápu i místní. Budeme se snažit vyřešit parkování, pověříme odbor dopravy a majetku, aby situaci vyhodnotil a navrhl nám nějaká řešení. Máme na to rok,“ slíbil s tím, že za rok by rekonstrukce měla skončit.

Starostka Tomková, která je zároveň městskou zastupitelkou za hnutí Vaše Ústí, by ovšem byla také raději, kdyby panelová věž padla k zemi. „Bylo by to efektivnější. Projekt například skutečně neřeší parkování. Je to zatížená lokalita. Navíc jsem vázána rozhodnutím radních městského obvodu, kteří mají obdobný názor jako zdejší obyvatelé. Jejich obavy jsou důvodné,“ poznamenala.

Ubytovnu město koupilo na popud bývalého sociálnědemokratického primátora Víta Mandíka v září 2013 za šest milionů korun od společnosti CPI. Tehdejší ústecká administrativa odhadovala náklady na opravu jednoho bytu kolem 250 tisíc korun a původní plán počítal s devětatřiceti startovacími byty pro mladé rodiny. K tomu ale nikdy nedošlo. Město budovu nevyužívá už osmý rok.

Současný projekt rekonstrukce na takzvaný smíšený dům počítá se 16 malometrážními sociálními byty pro seniory a 17 služebními byty, určenými zaměstnancům městských organizací. Ústí v rámci žádosti o dotaci na sociální byty chce získat úvěr, jelikož kvůli tomu musí mít připravené dopředu peníze na spolufinancování přestavby. Stavební práce by měly začít letos v září a trvat rok. Předpokládané otevření magistrát plánuje na 1. listopadu příštího roku.

„Tři služební byty by se nám určitě hodily. Třeba by se nám na ně podařilo nalákat nějaké nové zájemce o práci pro městskou policii, byl by to zajímavý benefit. Lidé nám scházejí,“ připomněl například zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.