Těžkou hlavu mají ovšem rodiče, jejichž děti musí zůstat doma. „Mohli alespoň vymyslet náhradní program. Kino, divadlo, plavecký bazén,“ povzdechla si maminka dvou „puberťáků“ docházejících do ZŠ Hlavní. Přeje si zůstat v anonymitě, nechce si prý zbytečně nadělat z pedagogů nepřátele. „Já vezmu kluky v deset na Klíši plavat. Ukecali mě,“ zasmála se.

Co se náhradního programu pro školáky týká, ústecká divadla shodně hlásí, že pro školy hrát nebudou. „Nikdo nás kvůli tomu nekontaktoval,“ řekli shodně jak ředitel Severočeského divadla Miloš Formáček, tak ředitel Činoherního studia Jiří Trnka. Podobné to ale bude třeba i na lezecké stěně ve Vaňově. „Nikoho tu dopoledne nemáme,“ potvrdil Antonín Pekař, který ji obsluhuje.

Stávkovat ovšem bude například i ZŠ Stříbrnická. Včetně školní jídelny a družin. Ředitelem je tu Michal Ševcovic, tedy ústecký radní pro školství, člen koalice s ANO 2011 za sdružení PRO Zdraví a sport. Nemyslí si ovšem, že by účast školy pod jeho vedením měla mít vliv na fungování v koalici. „Jako ředitel musím rozhodnutí zaměstnanců ctít. O procentech navýšení platů rozhodovali úplně jinde a na jiné úrovni. Není to jenom o platech, ale o celém objemu financí ve školství,“ uvedl Ševcovic.

Učitele prý také zatěžuje vysoká administrativa, údajně nefunkční inkluzivní vzdělávání a další záležitosti. „Jsou frustrovaní. Stávka kvůli dvěma procentům by neměla smysl,“ poznamenal ředitel.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) sice upozorňuje, že Babišova vláda oproti těm minulým platy pedagogům navýšila, ale nijak prý nechce školám právo na stávku upřít.

„Pokud mají lidé chuť stávkovat a splňují při tom zákonné předpoklady, ať stávkují. To platí i pro zaměstnance ze školy Michala Ševcovice. Že je mým náměstkem přeci neznamená, že je bude krátit na jejich právech,“ řekl primátor Nedvědický.

Rozdílně ke stávce přistupují v městech na Ústecku. Připojí se pouze škola v Chabařovicích. V Chlumci a Trmicích kantoři naopak neplánují školy zavírat. „Strategický cíl školských odborů, tedy systémové zvyšování dlouhodobě podhodnocených platů pedagogů, považujeme za správný. Taktiku, přípravu stávky a zejména její odůvodnění však považujeme za nedostatečné a stávku znehodnocující,“ poznamenala ředitelka trmické školy Marie Gottfriedová.

Stávka pedagogů v ústeckém okrese

MŠ Sluníčko, omezený provoz od 7 do 15 hod. ZŠ Stříbrnická, škola zcela uzavřena včetně ŠD. ZŠ Vojnovičova, výuka zajištěna pouze na 1. stupni, ŠD do 15 hod. ZŠ Hlavní, zcela uzavřena včetně ŠD (stravování pro ZŠ Palachova a ZŠ Školní náměstí zajistí). ZŠ a MŠ Nová, výuka zajištěna pouze pro 1. až 4. ročník od 8 do 11:45 hod., ŠD ranní i odpolední uzavřena. FZŠ České mládeže, uzavřena, ŠD otevřena v celodenním provozu. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, uzavřeno středisko v ulici Čelakovského, ostatní (U Panského dvora, Okružní a Povrly) dle rozvrhu hodin. ZŠ Chabařovice, zcela uzavřena. ZŠ a MŠ Malečov uzavřeny zcela, včetně ŠD. Ostatní stávku jen podporují.