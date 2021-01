Červenec

Rozpadající se okna, děravá střecha, boletické panely plné azbestu, omítka bez zateplení, obrovské finanční ztráty z provozu budov. S takovými trabli se potýká ZŠ Mírová. Není sama, i jiné školy mají podobné problémy, ač ne tak velké.

Prudký plamen, nesnesitelná bolest, nemocnice. Málokdo by čekal, že když odhodí nedopalek cigarety do popelníku nebo koše na odpadky, dojde k úhoně. Na vlastní kůži se o tom přesvědčila zaměstnankyně ústeckého magistrátu. Přesně to se jí totiž stalo.

Odchod zastupitelky Ivany Kurljukové pro nás byl nemilé překvapení. Tak hovořil ústecký předseda hnutí ANO 2011 Tomáš Vlach o ztrátě zastupitelky, která sice není členkou hnutí, ale kandidovala za ANO v komunálních volbách.