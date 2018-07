„Udělala bych to zase,“ přiznala školačka, jež ochránila seniorku

Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - Policisté poděkovali třináctileté Elišce Holakovské, která zahnala lupiče.

Je jí pouze 13 let a už před ní smekají ostřílení policisté. Eliška Holakovská, žákyně ústecké ZŠ Pod Vodojemem, dokázala ubránit silně slabozrakou stařenku před násilníkem. Ve středu jí za to poděkovali policisté i primátorka Ústí.

Když Eliška v pátek 25. června viděla, jak černě oděný násilník smýká 83letou seniorkou po zemi ve snaze ukrást jí peněženku, rychle zasáhla. „Zloděj se mě naštěstí zalekl a utekl,“ řekla dívka. „Škoda, že jsem mu neviděla do tváře. Ani policii se zatím nepodařilo zjistit jeho totožnost.“

Eliščin čin vyzdvihl i okresní policejní ředitel Vladimír Danyluk. „Mám z toho husí kůži. My, chlapi, bychom se s tím vypořádali po svém, ale slabá dívka se rozhodla sama a rychle, skvěle reagovala a pomohla. Patří jí za to dík. Vždyť tak možná předešla většímu zranění seniorky a ochránila i její majetek,“ zmínil při slavnostním předání dárků a květin odvážné dívce.

„Jen díky tomu, že se paní dokázala bránit a že její volání o pomoc slyšela slečna Eliška a přiběhla na pomoc, pachatel od dalšího jednání upustil,“ doplnil Danyluk s tím, že dosud neznámému muži hrozí za loupež až deset let vězení.

Kdyby to bylo nutné, příště by prý školačka s pomocí proti násilníkovi opět nezaváhala. „Udělala bych to znovu, jsem ráda, že jsem mohla pomoci,“ přiznala Eliška, která i přes svůj statečný čin zůstává „obyčejnou“ holkou od koní. „Čtyři roky jezdím na koni na nedalekém ranči. Koně jsou má velká radost,“ prozradila žákyně osmé třídy.

A okresní policejní šéf Danyluk dodal: „Připravili jsme pro vás pár dárků, ale naše poděkování určitě patří i vašim rodičům za to, že z vás vychovali tak odvážnou dívku, jakou jste.“