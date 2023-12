/VIDEO/ Byla to jízda! Páteční večer patřil stovkám posluchačů ústecké kapely UDG, která zvládla naplnit i roztančit Národní dům, v Ústí nad Labem totiž pokračovalo její vánoční turné. „Chtěli jsme zkusit něco nového, proto jsme vybrali nároďák,“ vzkázal bubeník Tomáš Staněk, proč tentokrát UDG nevsadili na osvědčený klub Doma.

Foto: Miroslav Solař

„Užili jsme si to na plný pecky. Byla to super pařba, nářez a kluci jsou skvělí,“ chválila kapelu i atmosféru blondýnka Jana. Čestným hostem koncertu byla i Natálka, holka na vozíčku, které kapela připravila vyvýšené místo, aby si koncert mohla dopřát v co největším komfortu.

Bubeník UDG Tomáš Staněk - alias Jugi - si v akcích po domovském Ústí nad Labem libuje. „Vždy se hodně těsíme, přijde spousta kamarádů, známých a fanoušku. I z řad fanoušků už většinu lidí známe, také je to taková rodičovská schůzka, většinou dorazí všichni příbuzní i rodiče,“ říkal přímo na místě Tomáš Staněk.

Zdroj: Miroslav Solař

Kapela si pochvalovala prostory Národního domu, kam UDG zamířili po letité pauze. „Chtěli jsme zkusit nároďák, kde jsme dlouho nehráli. Bylo zde všechno fajn, užili jsme si to, včetně afterparty. Prostor tu konečně doznal změn a je to znát i na zvuku a osvětlení. Uvidíme, jak přístí rok. Možná budeme prostory střidat, máme to moc rádi i v Domově,“ pokračoval Tomáš Staněk s tím, že právě Domov byl povětšinou místem, kde se kapela pravidelně ukazovala Ústečanům.

Co UDG čeká v roce 2024? „Chceme vydat Live CD a DVD z našeho chystaného koncertu ve Fóru Karlín. Také začneme pracovat na nových věcech. Blíží se oslava čtvrtstoletí kapely, tak to chceme parádně oslavit,“ dodal Staněk s tím, že už se nemůže dočkat na Ústecký Majáles, který bude 4. května. Právě na něm se UDG znovu představí v Ústí nad Labem.

