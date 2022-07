"Přípravy probíhaly pár měsíců předem, musel se srovnat povrch pod dálnicí," řekl o akci pořadatel Julio. A co na místo říkali sami návštěvníci? "Je to skvělý místo, ještě jsem nikde neviděla festival pod mostem a hlavně prší, takže je to skvělá střecha," řekla účastnice festivalu Kája.