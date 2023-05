„Děláme si analýzy, které jsou pro to potřeba. V dřívějších letech se částka, kterou hazardní hry přinášely do rozpočtu, pohybovala mezi šedesáti až osmdesáti miliony korun,“ vysvětlil zastupitel UFO Jiří Madar. Pokud dnes obec na svém území hazard formou heren zakazuje, nemá nárok ani na vybrané peníze z on-line her, bez toho, že by někdo zjišťoval, odkud hráči on-line her jsou. Celkový objem vybraných peněz z on-line her se přitom dělí mezi stále menší množství obcí.

Podle hnutí UFO by změna vyhlášky mohla městskému rozpočtu přinést desítky milionů korun. Ty by měly být pevně svázané s financováním sportu, kultury, případně rozvojem bytového fondu. Současná podoba vyhlášky platí dva roky a zakazuje výherní automaty, přesněji provoz technické hry na celém území města. Právě tuto formu považují odborníci za nejrizikovější formu hazardu, ať už vzhledem k frekvenci hraní nebo výši sázek. Zastupitelé mají k deregulaci hazardních her různé postoje. Jednotní nejsou, ale vysloveně odmítavých je poměrně málo a své v tom hraje současná ekonomická situace.

„V roce 2024 skončí hazard v dalších městech, například v Brně, takže příjmy obcí z on-line her, kam se dneska všichni přesunuli, ještě vzrostou. Byla by škoda, když je náš rozpočet napnutý, o tyhle peníze přijít. Měly bychom je ale použít na rozumné věci, nákup bytů, na sport a kulturu a podobně. Rádi bychom, aby nová vyhláška platila od ledna příštího roku,“ dodal Madar.

Změní se rozdělení daní?

Klíčový ovšem bude postoj koalice. Primátor města Petr Nedvědický si také myslí, že by peníze z hazardu městu pomohly. Připomněl ale, že v listopadu by měl stát změnit daňové zatížení a přerozdělování daní z hazardních her. „Tím by peníze ze sázkových her automaticky získala i ta města, která na svém území hazardní hry zakazují. Změna naší vyhlášky o hazardu by potom byla zbytečná. Pokud ke změně daní nedojde, sám za sebe mohu říci, že bych se k revokaci naší vyhlášky přiklonil,“ vysvětlil.

Jeho kolega radní Michal Mohr z SPD prý nezná detaily připravovaného návrhu UFO, a ani si není jistý, zda se ještě zákony o hazardu do konce roku nezmění. „Ale ty peníze by se městu hodily. V každém případě zvažuji možnost, že bych deregulaci hazardních her za určitých podmínek podpořil,“ dodal.

Starostka Neštěmic a zároveň zastupitelka za hnutí Vaše Ústí Yveta Tomková by se nebránila diskusi o návrhu, kdyby takové opatření mělo rozumné opodstatnění. Záleželo by rovněž na tom, kde by případné nové herny měly vzniknout. „Myslím si, že by ty peníze měly spíš připadnout městským obvodům, kde ty herny jsou. Ty by je měly použít třeba na zvýšení bezpečnosti, na udržování pořádku a další,“ myslí si.

UFO svůj návrh nepřipravuje potají, informovalo o něm i své kolegy z opozičních lavic, třeba nejsilnější opoziční klub PRO! Ústí. Jeho lídr Richard Loskot informoval, že o návrhu obdrželi informaci před měsícem, s tím, že záleží na konkrétním znění. „Sejdeme se ještě před zastupitelstvem, kde návrh předloží. Určitě bychom neradi návrat do divokých dob minulých. Potřebujeme znát detaily návrhu,“ řekl.