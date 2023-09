/VIDEO, FOTO/ Zástupci ústecké Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) a ČEZu se středu 20. září podepsali memorandum o spolupráci, týkající se lithia. K symbolickému aktu došlo při středečním výjezdu vlády do průmyslového areálu Dukla na Teplicku, kde se má zpracovávat lithium, vydobyté v dole pod Cínovcem.

Podpisu přihlíželi i premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Podle rektora UJEP Jaroslava Koutského je memorandum první a formální krok a týká se obecně spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělání. „Velmi brzy se sejdeme a obsah memoranda dotáhneme do konkrétních kroků,“ dodal rektor.

Podle Pavla Cyraniho z představenstva ČEZu je hlavním cílem memoranda s univerzitou navázat, nebo spíše prohloubit spolupráci. „Tak, aby kolem celého řetězce těžby a zpracování lithia a následně třeba i výroby baterií vznikly nové obory, příležitosti pro vědu a výzkum. Abychom rozvíjeli ne jen ten samotný provoz,“ upřesnil Cyrani.

Nemá jít jen o to, aby ústecká univerzita ČEZu vyráběla na míru kvalifikované zaměstnance do nového těžebního a zpracovatelského segmentu. „Spousta těch věcí typu zpracování rudy a podobně vyžaduje velice sofistikované procesy. A my chceme, aby nám je univerzita pomohla dál rozvíjet a do budoucna je zefektivnila,“ doplnil Cyrani.

