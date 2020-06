V novém si možná už za dva roky budou dělat poznámky vysokoškoláci studující v Ústí zdravotnické a technické obory. Klíčoví hráči projektu na výstavbu dvou univerzitních budov za celkem 750 milionů korun včera poklepali kladívkem na symbolický základní kámen obou staveb, které se už rozjely.

Fakulta zdravotnických studií (FZS) Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) vzniká přímo v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Další slavnostní poklep čekal na akademiky ve čtvrtek v areálu jejich kampusu. Ten se rozšíří o Centrum mechaniky, materiálů a technologií (CEMMTECH). Postaví ho hned vedle budovy Fakulty strojního inženýrství (FSI), objekty propojí můstek.

Univerzita obě dvě stavby realizuje díky vládnímu programu Restart. Ten má rozhýbat tři kraje v ČR nejvíce postižené zaměřením na energetiku z uhlí, které kvůli klimatickým změnám i politické shodě v EU odzvoní. Pandemie natvrdo ukázala potřebnost zdravotníků, reprezentativní sídlo pro výuku těch budoucích je tedy ve veřejném zájmu. Podobnou prioritou jsou ale v posledních letech i technické obory a podpora FSI se nabízí i kvůli tomu, že chce pracovat na inovacích souvisejících s obnovitelnými zdroji energie. Součástí univerzitního projektu podpořeného Restartem je ještě probíhající rekonstrukce bývalé univerzitní menzy na Klíši za 50 milionů. Tady už zkraje příštího roku otevřou v novém hávu Dům umění pod hlavičkou Fakulty umění a designu, místo pro výstavy, kulturu i debaty.

Budova FZS za 450 milionů u ústecké Emergency bude mít 100 krát 25 metrů, čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba na relativně malém prostoru v areálu nemocnice za jejího nepřerušeného provozu je pro zhotovitele oříšek. „Máme problémy s dovážením materiálu. Těžko se sem vejdeme kamionem, nemocnice je plná lidí a aut. Tak se s tím musíme porovnávat po večerech, jak se dá,“ potvrdil výrobně technický ředitel Metrostavu Ivo Vrbka. Stejná firma ale stavěla pro univerzitu i nedávno zkolaudované Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) a spolupráci tak mají oba subjekty vyzkoušenou. I proto Vrbka slíbil, že by v nemocnici mohlo být hotovo i o něco dříve, než stojí ve smlouvě, tedy do 26 měsíců od převzetí staveniště.

I když UJEP v posledních letech soustředí své součásti do kampusu, budova FZS přímo u špitálu má svou logiku. Podle děkana fakulty Zdeňka Havla učí budoucí zdravotníky zhruba 85 lékařů z Masarykovy nemocnice. A mladí, kterých má fakulta kolem osmi set a studují převážně v takzvané „zelené škole“ ve Velké Hradební v centru města, zároveň často absolvují v nemocnici praxi. Když to budou mít všichni za rohem, organizace akademického života bude hned jednodušší. „Jsem přesvědčen, že když budou studovat přímo v areálu nemocnice, bude to znamenat vyvinutí vztahu k lokalitě Ústí a Ústeckého kraje a může to znamenat i to, že absolventi nebudou tak často odcházet do zahraničí třeba jenom kvůli platu,“ zmínil rektor UJEP Martin Balej. Po dostavbě nového sídla s moderními výukovými prostory včetně prostorné auly by mělo do FZS přijít dalších 350 nových studentů, podařilo se tu totiž akreditovat nové obory.

Další slavnostní poklep včera akademici zařídili přímo v kampusu univerzity. Tady za zhruba 300 milionů i s přístrojovým vybavením vznikne do dvou let CEMMTECH, a to pro potřeby FSI. V objektu bude deset laboratoří, pět učeben, z toho jedna počítačová, a 76 míst v kancelářích. Vznikne tu i laboratoř slévání. „Bude mít indukční pece pro 50 kilo, na kterých budeme vyvíjet nové slitiny. Máme na 8ně už několik patentů,“ zmínil děkan FSI Štefan Michna.

V nové laboratoři diagnostiky by chtěli analyzovat výfukové plyny. Před budovou budou mít také nabíječku na elektromobily, ty by po nabití chtěli na FSI testovat. Na střeše budou mít 64 solárních panelů, které budou nejenom krmit budovu sluneční energií, ale akademici na nich chtějí také testovat ukládání energie do baterií. Také FSI čeká rozvoj, plánují rozšířit spektrum studijních programů o poptávané řízení jakosti. Dnes studuje 550 studentů fakulty ve třech budovách a dvou detašovaných pracovištích včetně jednoho v Chomutově. Pracují ale také v laboratorních prostorech Za Válcovnou v ústeckých Předlicích, které si chtějí udržet pro zkoumání vodíkové technologie.

Program Restart

Na UJEPu restartují sídla budoucích zdravotníků, techniků i umělců. Z programu Restart na podporu strukturálně postižených regionů jdou peníze: na novou budovu Fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice cirka za 450 milionů, dále na Centrum mechaniky, materiálů a technologií v kampusu zhruba za 300 milionů a na rekonstrukci Domu umění pod hlavičkou Fakulty umění a designu asi za 50 milionů. Celý projekt financovala z 85 procent Evropská unie, z 15 procent stát, zbytek jde za univerzitou.