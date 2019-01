Trmice - Soutěž odstartuje tradiční Ústecký psí festival v Trmicích. Hlasování nebude jen o psech.

Psí festival v Ústí nad Labem. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Stovky psů budou k vidění o víkendu v Trmicích. Organizátoři zde pořádají již pátý ročník populárního Ústeckého psího festivalu. Slibují nejen soutěže, ale i bohatý doprovodný program. Ústecký deník u příležitosti festivalu odstartuje i soutěž o nejhezčího zvířecího miláčka Ústecka. Prostor letos dáme nejen psům, jako v loňském ročníku soutěže, ale jakémukoli zvířeti, které Ústečané chovají.

Mluvčí festivalu Pavla Růžičková Deníku řekla, že návštěvníci tradiční psí akce se mají o tomto víkendu na co těšit. Tahákem má být soutěž v dogbrisbee. Podle organizátorů přijedou ti nejlepší světoví hráči. „Včetně Japonce Shauna Hirai a několika mistrů Evropy," uvedla Růžičková.

Zvířecí mazlíček Ústeckého deníku Na e-mailovou adresu soutez.ustecky@denik.cz můžete posílat fotografie svého zvířecího miláčka z Ústecka. Fotografie musí být v dostatečné kvalitě, aby ji bylo možné vytisknout. K fotografii pošlete krátký popisek, ve kterém bude, kdo všechno je na fotografii zachycený a něco krátkého a zajímavého ke zvířeti, vaše jméno a kontakt. Fotografie budeme postupně zveřejňovat v Ústeckém deníku a na internetové stránce www.ustecky.denik.cz. Po zveřejnění snímků spustíme hlasování prostřednictvím internetu a kuponů v novinách, výsledky se budou kombinovat. Vítěz dostane ceny od ZOO prodejny Lumi v Brněnské ulici a vzácnou stříbrnou minci od společnosti Gold Delivery.

Tento sport je populární od 70. let v USA a získává si rychle popularitu po celé Evropě. Zjednodušeně jde o sport, ve kterém soutěžící hází svému psu disk frisbee a pes ho musí chytit. Existuje několik disciplín, ve kterých se soutěží o co nejdelší hod, o co nejrychleji provedené dva hody na určitou vzdálenost a další. Královskou disciplínou je však freestyle, ve kterém psovod se psem předvádějí různé akrobatické figury a kombinace.

Kromě něho je ale pro účastníky a diváky připraven bohatý doprovodný program s ukázkou dalších psích sportů, jako adrenalinový flyball v podání českých rekordmanů z družstva Lavina či dogdancing v podání slavné Aleny Smolíkové.

Ústečané se na soutěž těší. „Je to úžasná tradice. Například psí přehlídky jsou hezké, ale tomuhle se rozhodně nevyrovnají. Tady je zábava," tvrdí Věra Pechanová.

Organizátoři si podle Růžičkové dali za úkol předvést široké veřejnosti pestrou škálu aktivit se psy, včetně praktického zapojení příchozích. Na návštěvníky tak čeká interaktivní cvičák psí školy GODA, kde majitelům poradí s výchovou a přípravou psa. Divadelní představení pak především dětem hravou formou představí, jak se (ne)chovat k psům. Letošní novinkou bude modní psí přehlídka.

Tradiční součástí Ústeckého psího festivalu je také otevřená výstava pro všechny psy bez průkazu původu: Ústecká voříškiáda. Majitelé všech starých psů i těch s průkazem původu budou moci představit své miláčky také v soutěži o Nejlepšího veterána neboli psa staršího 8 let v nejlepší kondici.