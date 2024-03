/FOTOGALERIE/ S blížícím se jarem se ukazuje jako velký problém v Ústí nad Labem nepořádek, který po sobě zanechávají bezdomovci, ale i nepořádek ve vyloučených lokalitách. V rámci akce "čisté město" se zanedbaná místa snaží uklízet alternativně odsouzení, kteří si svůj trest odpykávají u městské policie. Potíž je ale v tom, že uklizené místo je za pár hodin znovu znečištěné.

Úklid alternativně odsouzených přichází vniveč. Místo nevydrží čisté ani dva dny | Foto: MP Ústí nad Labem

„Mohlo by se zdát, že když úklidy probíhají podle plánu postupně a plochy jsou uklizeny, že bude alespoň na čas klid. To ale neplatí například v Předlicích, kde odsouzení nepořádek v pátek uklidí a v pondělí to zde vypadalo jako před předešlým pátečním úklidem. Normálnímu člověku jde z toho hlava kolem, ale v těchto končinách jde o běžnou záležitost,“ vysvětlil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

„Tato činnost by se v těchto lokalitách dala nazvat sisyfovskou prací, ale nic jiného než včasný úklid nezbývá, pokud nechceme, aby zde vznikaly černé skládky, jako je tomu například ve vnitrobloku v ulici Sklářská, o kterou by se měl postarat majitel pozemku nebo v ulici Matiční. Zde sice již nikdo nebydlí, ale nepořádek se tam objevuje pravidelně,“ dodal Jan Novotný.