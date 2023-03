Uklízíme centrum města a parky každý den devět hodin. Sedm dní v týdnu. Koše vyvážíme dvakrát denně, opět i v sobotu a neděli. Provádíme velké jarní úklidy, vyfoukáme nedopalky ze spár, vapkou ostříkáme mastná, pomočená a pozvracená místa, staré žvýkačky otlučeme, pokud to je vůbec možné. Stačí chvíle, dvě hodiny a nepořádek je zpět. Na zastávkách si někdo sedne na lavičku, rozbalí si svačinu a obal místo do koše hodí pod sebe. U Barborky je jeden koš vpravo, druhý vlevo a třetí za zády, a stejně to lidi hodí na zem. Pak to někdo další nafotí, dá na facebook a píše, že AVE neuklízí, nebo že město na to kašle. To jsou slova vedoucího ručního úklidu Pavla Malkuse, který už třiadvacet let pracuje právě v AVE Ústí nad Labem a sedm let vykonává funkci vedoucího pracovní čety.

Dle jeho slov to ale nikdy nebylo tak hrozné, jako dnes. „Dneska snad nikdo neodhazuje odpadky do koše, ale na zem. Dospělí i jejich děti. Jiní čekají, až uklidíme a pak naschvál ten odpad hodí na chodník a mají z toho velkou legraci. Když jsou prázdniny, je přes večer nepořádek zpět. Další si myslí, že když u pletí klečíme, že to máme za trest, někdy mám ten pocit i já a ta marná, dneska už i nevděčná práce mě přestává bavit,“ posteskl si Malkus.

Vedoucí ručního úklidu Pavel Malkus, pracovní nástroje a technika, areál AVE Ústí n. L.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Jak vypadá pracovní den jeho devítičlenné úklidové party? Brzy ráno vstanou, za úsvitu stojí na místě a dají se do toho. „Přivezeme popelnice, košťata a lopaty a šest hodin uklízíme. Začínáme na Předmostí, pak celý střed města. Je nás devět. Se svačinou to dělají devět hodin za stovku na hodinu. Práci už mají rozdělenou, každý zná svůj rajón, ulice, chodníky. Po noci to je neskutečné, doslova katastrofa. Když je hezky, máme víc nepořádku, jelikož se do centra stahují lidé a někteří dělají binec moc rádi. Nacházíme všechno možné. Lahve, papíry, střepy, kartony od pizzy, stříkačky a jehly. Máme různé ulice, takže se musíme kolikrát vracet, někdy i třikrát, jelikož si lidi stěžují, že už je tam zase nepořádek. Dovolenou si mohou vzít maximálně dva lidi, a to průběžně během roku,“ popsal každodenní rutinu. „V průchodu u Barborky je pomočíno, nakáleno, povalují se tam krabice od levného vína a podobně. Není to příjemné,“ povzdechl si.

„Zatím jsme nic nechytili“

Když mají naplánované velké jarní úklidy, kolikrát uklidí a za chvíli mají nepořádek zpět. „Něco ani nelze odklidit. Žvýkačky na asfaltu třeba. Když mrzne, tak některé – ty čerstvé – lze odklepnout. Někdy je dostaneme z asfaltu vapkou, ale jak jsou staré a zašlapané, už s nimi nehnete,“ vysvětloval na příkladu. Jejich pracovními nástroji je kromě lopat a košťat jedno specializované malé nákladní auto s odsáváním. K tomu tlakový vodní čistič neboli ona zmiňovaná vapka, výměnné zametáky, fukary na spáry. Když jsou akce, jezdí s multikárou i večer. Třeba když jsou v úterý a ve čtvrtek farmářské trhy.

„Někdy nám magistrát zavolá, kde je nepořádek, kde bezdomovci nechali starý kočárek s odpadky, nebo roztrhaný pytel s bordelem. Najdou ho u popelnice, vezmou do parku, tam roztrhnou a zjistí, že v něm není, co hledají a nechají ho ležet,“ líčil. Mají svá místečka, kromě parků třeba za Forem, nebo vedle Labe se sejdou a popíjejí. Pak tam nechají nepořádek ležet. Nejhorší je po prý právě po bezdomovcích. „Když mají nějaké zákoutí, tam jsou týden, pak na ně přijdou strážníci, vyženou je a naší úklidové četě nezbyde než po nich uklidit. Zametáme prach a papírky. Když se někdo pozvrací, musíme to ostříkat. Když město odtáhne vrak, jedeme tam a uklidíme, co bylo pod ním. Uklízíme i na telefon. Zatím jsme nic nechytili, ale bojíme se, samozřejmě. Nemoci, štěnice a podobně. Bereme to rukavicemi, lopatou, jehly jsou napíchané všude. Zatím máme štěstí,“ líčil Pavel Malkus.

Koše uklízí pracovní parta na koše. Když mají dovolenou, dělá to za ně Pavel Malkus. I tady je to jeden velký problém. Když třeba do koše někdo hodí krabici od pizzy, další lidé jdou a odhazují odpad okolo, protože mají pocit, že koš je už plný. „Na koše máme malé nákladní auto, je v něm jeden závozník, vstáváme opravdu brzo, soboty a neděle. V Ústí máme tisícovku košů, dělají se na dvě směny, a vysypávají dvakrát,“ přiblížil.

Za nepořádek nemohou uklízecí čety

Speciální kapitola úklidu jsou parky. Třeba Městské sady. „V parcích uklízíme psí bobky, kolem košů, chodníky i nepořádek v trávě. Dělá to jeden člověk. Uklízí neustále, i o sobotách a nedělích. V Městských sadech je taková stráň, kam lidé odhazují lahve, obaly a plasty, musíme tam jít i ve třech lidech. Jiné problémové místo máme u Severu. Lidi koupí karton jogurtů, před krámem je dají do tašky, karton přehnou, dají do koše a ostatní odhazují nepořádek na zem,“ přiblížil.

Co by si přál, aby mu a jeho lidem pomohlo? Kdyby lidé respektovali jejich práci. Fotky s nepořádkem bývají zachyceny po tom, co uklidili a obviňování, že nic nedělají, všem bere chuť do této takřka sisyfovské práce. „Nejvíc by nám pomohlo, kdyby lidi házeli věci do koše. Odpad na chodníku kdekdo fotí a říká, že Ústí je špatné. My za to určitě nemůžeme. Je to v lidech,“ dodal Pavel Malkus.