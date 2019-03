Měsíc před hlavním termínem dobrovolnické akce evidovali organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody zatím přes 1 300 nahlášených akcí, což je o 300 více než vloni touto dobou. Do ulic, lesů či parků vyrazí zapojení dobrovolníci s rukavicemi a pytli také na Děčínsku.

„Zaměříme se především na levý břeh Labe. O zábavu pro malé i velké bude postaráno, s úklidem nám totiž pomohou velcí čtyřnozí přátelé,“ uvedla Romana Březovská za spolek Společně pro lepší město, který letos úklid v Děčíně pořádá.

Na břehy i řeku samotnou se zaměří v Benešově nad Ploučnicí. Lidé se tu chystají také kvůli odpadkům brodit. Sejdou se v 9 hodin na náměstí, kde se rozdělí do skupin podle náročnosti. „Úklid břehů a koryta řeky Ploučnice bude náročný a bude vyžadovat výbavu pro vstup do řeky. Cyklostezka a turistické trasy budou nejméně náročné, jsou vhodné i pro rodiny s dětmi,“ řekl pořadatel benešovského úklidu Ota Dračka.

Na Děčínsku se zatím do akce přes web www.uklidmecesko.cz zapojilo 15 pořadatelů, po 10 pak na Ústecku a Teplicku. Nejvíce, 37, jich úklid organizuje na Litoměřicku. Například v Úštěku velký jarní úklid organizuje spolek žen. Ten se sejde ve 14 hodin u restaurace Sáčko, kde se účastníci rozdělí do skupin po dvou až třech a nasměrují se do různých částí města a blízkého okolí.

Tak loni uklízeli dobrovolníci na Ústecku:

„Po ukončení sběru dojde na stejném místě k oficiálnímu ukončení celé akce, jejímu vyhodnocení a sepsání míst, kde budou zanechány pytle s odpadem pro jejich snadnější vyhledání a odvoz do sběrného dvora,“ upřesnila za Spolek žen Úštěk Šárka Šulíková.

Černé skládky budou na Litoměřicku likvidovat dobrovolníci i v okolí hradu Házmburk. Zde úklid sesbíraného odpadu zajistí obec Klapý, stejně jako na jiných místech, kde pomáhají obce či technické služby.

Na Ústecku se na úklid vrhnou mladí fyzicky zdatní jedinci v Libouchci. Akci tu totiž pořádají dobrovolní hasiči spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol Libouchec. Mladí hasiči a sokolíci vyčistí různá místa v okolí včetně lesa. Na Ústecku se čistšího prostředí dočká také Klíše, Střekov, Střížák nebo Chlumec. Proboštov, Modlany, Hrob či samotné Teplice budou po náletu dobrovolníků zase čistší na Teplicku.

Každoroční úklid ale nemá mít podle organizátorů akce za cíl, že dobrovolníci budou donekonečna uklízet po nezodpovědných lidech. „Byli bychom velmi neradi, kdyby začal vznikat dojem, že vytvářet nepořádek, a dokonce černé skládky je normální, protože je přece každý rok někdo uklidí. Není tomu tak. Více než sto tisíc dobrovolníků je dostatečná síla nejen na samotný sběr odpadků, ale i pro změny vedoucí k účinnému a důslednému postihování viníků a především k zlepšení prevence vzniku odpadů,“ sdělil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Akce na Ústecku6. dubna v 9 hodin - Obec Libouchec

6. dubna v 11 hodin -Obec Chlumec

6. dubna ve 14 hodin - Klíše, Střižák

13. dubna v 9 hodin - Obec Povrly