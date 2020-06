První koncert po karanténě přijeli rozpustit policisté. Studentská kapela Paradox ho zapomněla nahlásit. Hrála totiž na ulici. Přesněji v Pivovarské uličce před bistrem Tortuga Bay během pátečního večera 29. května. Poslechnout si je přišlo přes sto především mladých lidí a studentů.

Malou aparaturu, bicí, klávesy, dvě kytary a další vybavení muzikanti do uličky přivezli kolem šesté. Chvíli zvučili a zkoušeli. Hudební produkce ve stylu pop rock začala kolem osmé hodiny večer.

Problémy podle kytaristy Jiřího Šaška začaly po přibližně půl hodině muzicírování. „Nejdřív dorazila hlídka, to byli myslím dva policisté. Chvíli na to zbytek. Řekli nám, že bychom to měli ukončit, jelikož si někdo stěžoval na hluk,“ líčil mladý hudebník.

Jeho slova se v podstatě kryjí s tím, co o zásahu sdělila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Policisté prý přijeli do Pivovarské ulice na upozornění, že se zde při veřejné hudební produkci pohybuje zhruba 100 až 150 lidí bez nasazených roušek. Hlídka na místě zjistila, že někteří lidé je skutečně nasazené neměli. Po domluvě s členem skupiny si je všichni v publiku nasadili. Policisté kapelu zároveň poučili, že akce nebyla ohlášená a hudebníci zabírají veřejné prostranství. Pokud tedy budou v produkci pokračovat, dopustí se dalšího porušování zákona. „Poté skupina akci ukončila a všichni se v klidu rozešli,“ informovala mluvčí Hyšplerová.

K nasazení roušek přítomné vyzvala sama pětičlenná kapela. „Zahráli jsme ještě poslední píseň a skončili jsme. Všechno v klidu. Ale mrzelo nás to, žádnou velkou aparaturu jsme tu neměli, do reproduktorů zpěvy a elektrické kytary, bicí jen akusticky,“ pokračoval kytarista Šašek.

Elektřinu zapůjčil muzikantům provozovatel Tortuga Bay Richard Vlček. Policejní zásah označil za poklidný a profesionální. Co se samotného hraní na ulici týká, má za to, že ho ohlásí málokdo. Prý je s tím moc papírování, pořadatel musí dát vědět policii, strážníkům, místní radnici, také zaplatit poplatek a postarat se o další náležitosti. „Na tyhle jednorázové akce je to zbytečně komplikovaný proces. Lidi to odrazuje. Domnívám se, že ulice by měla ožít. Tahle hudba a to, jak hráli, to nemohlo nikoho urazit. Tady je jen jeden člověk, který si neustále stěžuje na hluk,“ poznamenal.

Na místo dorazili i strážníci. Zástupce ředitele městské policie Jan Novotný upřesnil, že situaci vyřešili jako podezření ze spáchání přestupku. „Předali jsme to na městský obvod přestupkové komisi k dořešení,“ informoval.

Jak ale upozornila starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová, město Ústí nad Labem zrušilo vyhlášku, která určovala poplatky za zábor veřejného prostranství. „V tom problém nemají. Hlásit kulturní akci ani není povinnost, pouze, řekněme, slušnost. Zároveň musím říci, že Richard Vlček se o Pivovarskou ulici dobře stará, uklízí ji, na své náklady sem umístil květník i mobilní toalety a vůbec se snaží tu udělat malou Stodolní,“ dodala s tím, že vyřízení přestupku trvá přibližně 14 dní.