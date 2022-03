Augustin, Irena, Benjamin a Santos našli provizorní bydlení ve skromném útulném domě na konci obce. Do baráku své přítelkyně je vzal zdejší místostarosta Jan Formánek. Ten je minulý týden přivezl do Česka od slovensko-ukrajinských hranic. Využil uvolněná místa v dodávce, kterou tam jako jeden z řady dobrovolníků humanitárního konvoje vezl jídlo a hygienické potřeby, sesbírali je lidé z Ústí.

Přechod Vyšné Nemecké nedaleko Užhorodu působil i přes organizovanou pomoc od Slováků jako třetí svět, všude lidé s tragédií vepsanou do tváří. Řada jich doufala, že je odveze některý z českých dobrovolníků. „Ne všichni jsou ochotní pomoct všem,“ popisuje Jan. V organizaci Maltézská pomoc Slovensko, s níž domlouval odvoz Augustinovy rodiny, se speciálně ujišťovali, že nemá problém vézt Afroameričana.

Do vlaku se málem nedostal

35letý Augustin žádal o ukrajinské občanství těsně před válkou, branná povinnost se na něj nevztahovala. V zemi občas zažíval ústrky, i když tam přišel z Nigérie už před 15 lety. Zatím naposledy, když s rodinou nastupoval z přeplněného peronu charkovského nádraží do vlaku. Kvůli barvě pleti ho nějakou dobu odmítali pustit dovnitř. Místo si nakonec vybojoval, jízda ale nebyla med. „Jeli jsme 24 hodin a já to celé prostál,“ líčí muž v obýváku vesnického domu.

Během uplynulých dnů si rodina vyřídila papíry v uprchlickém centru v Ústí. Tam jezdí zeleným autobusem. Řidič je pustí gratis, když ukážou ukrajinský pas. Přihlásili se o mimořádnou okamžitou pomoc, bude se hodit. Přivezli si jen hřivny, které prakticky nemají žádnou cenu. Chtějí se oba co nejdřív vrhnout do práce, v Charkově pracovali ve stavebnictví. Zatím je brzdí děti. 8letý Santos sice může do jednotřídky v Malečově, ale tamní školka je plná. 5letý Benjamin navíc nemá očkování. Dvě Tašovanky nabízejí, že by si ho střídaly na hlídání, aby mohla i Irena aspoň část týdne pracovat. Muž jedné z nich dal rodině pro děti hračky s tím, že také uvažuje o ubytování uprchlíků.

Bomby mu na Ukrajině zabily spolužáka. Teď přebývá v ústeckém hotelu

Nálada ve vsi ale není uprchlíkům jednoznačně pozitivně nakloněná. Muž, který se nechce představit, při krátkém rozhovoru s místostarostou podobným odhodláním jako soused v současné krizi nehýří. Proti konkrétním lidem sice prý nic nemá. Nevidí ale žádná pozitiva v tom, že k nám v tak velkém měřítku v tak krátkém čase přicházejí migranti.

Narozeninový dort na benzínce

Augustin a spol. se zatím nemají kam vrátit. Panelák s bytem, který si pořídili těsně před válkou, sice ještě stojí. O kus dál stojící paneláky padly. Rusové metají bomby na Charkov z Ruska. Hranice jsou blízko, i proto je tady tak silná ruskojazyčná menšina. A i proto tady byl začátek války pro řadu místních obrovský šok. „Šlo to proti veškeré logice toho, co zatím v životě zažili a co si představovali o Rusku,“ myslí si Jan.

Augustinovi chodí obrázky ničeného města od známých do telefonu, vídá je i v televizi. „Každou minutu se to zhoršuje. Je to tragédie, chce se mi brečet. Přál bych si, aby to skončilo, ještě než dokončíme tento rozhovor. Vzal bych okamžitě naše zavazadla a odjeli bychom zpátky,“ říká. Ale je vidět, že optimistické představě nevěří. Rodinu v těžkých chvílích může těšit alespoň solidarita místních.

Děti uprchlíků by měli učit krajané. Školy je ale nemohou přijmout, říká ředitel

Místní 45letého Jana, který dělá ajťáka pro jednu nadnárodku, poplácávají po rameni. Označují ho za anděla, říkají mu po svém „John“ nebo „Mistr Chozé“. Augustin dává k dobrému, jak mu Jan při cestě do Česka koupil na benzince dort, když se dozvěděl, že má zrovna tu noc 35. „Byly to moje nejlepší narozeniny. Chvíli jsem zapomněl na destrukci a stres, měl jsem okolo sebe lidi, kteří mi přáli všechno nejlepší,“ vzpomíná muž.

V Českém středohoří, kde poklidný Tašov leží, se Augustinovi i jeho rodině líbí, i když jsou z velkého města. „Říkají, že je to tady jako na Krymu. To je něco, jako kdyby Češi řekli, že to je někde jako v Toskánsku,“ usmívá se Jan.