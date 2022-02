Začátkem příštího týdne Krajská zdravotní (KZ) také rozhodne, jakým způsobem poskytne pomoc bojující Ukrajině. „Zatím jsme nezaznamenali, že by ukrajinské lékaře nebo zdravotníky masově povolávali do války, nebo že by masově odcházeli domů. Pouze několik z nich projevilo zájem se vrátit,“ sdělila mluvčí KZ Jana Mrákotová s tím, že se v souvislosti se situací na Ukrajině a případným odchodem lékařů do války rozhodně nechystají nějak omezit péči o pacienty.