Závod horských kol Czech Downtown Series má letos výrazně méně podniků. Na programu jsou tři velké akce, první z nich se odehrála v sobotu 27. června v Ústí nad Labem. Tradiční akce UL-LET byla zároveň mistrovstvím České republiky.

Kvůli pandemii nového typu koronaviru a dlouhé tradici akce UL-LET organizátoři do poslední možné chvíle čekali s rozhodnutím, zda budou akci pořádat. „Dlouho jsem řešil, zda závod uspořádat. Kdyby to nebyl 10. ročník v režimu MČR s domluveným Tomášem Slavíkem na startovce, asi bych zvolil spíše relax u českých rybníků. Teprve v polovině května jsem se definitivně rozhodl, že do toho jdu. Obvolal jsem klíčové lidi a shodli jsme se na tom, že v mírně upraveném režimu to půjde,“ sdělil za organizátory Vítězslav Stránský.

Koronavirová situace se na závodu podepsala výraznějším způsobem než by se na první pohled mohlo zdát. Rozpočet na akci se musel snížit, LED obrazovka spolu s kamerovým systémem bude letos chybět. „Jednak z důvodu finančních a jednak i z důvodu anticovid opatření. Nechceme, aby se lidé srocovali pouze a jen na jednom místě. Trať je dostatečně atraktivní na to, aby lidé více korzovali, případně se rozmístili více podél celé trati, “ doplnil Stránský.

I přes tyto odlišné podmínky diváci stojící u trati viděli skvělé triky a sportovní výkony. Závodilo se ve třech kategoriích a hlavní osobností byl Tomáš Slavík. Ten svou kvalitu potvrdil a stal se mistrem České republiky v kategorii Elite.