Lidé i úřady by tam rádi viděli zpomalovací prahy, ty ale na takovém druhu silnice být nesmí. Stavba chodníku také není na pořadu dne, obyvatelé by proto rádi viděli alespoň optické zpomalovací prvky. Úřady aktuálně další opatření nepřipravují, vyčkají na vyhodnocení působení radarů, pak zváží další postup.

Lavičky, stání pro auta, zeleň. Sídliště v Masarykově ulici čeká velká proměna

„Po instalaci informativních radarů se to zlepšilo, alespoň částečně, řekl bych tak o 20 procent. Jsme za ně rádi. Ale pořád je to tady nebezpečné. Jsou to jen informativní radary, cizí zpomalí, ale ti, co tu jezdí často, už zjistili, že se nic neděje. Pořád tu hodně řidičů jezdí hodně rychle, někteří i přes stovku. Radary kvitujeme, ale pořád to není vyřešené,“ popsal Petr Zít, který v ulici Pod Úvozem bydlí a za její větší bezpečnost bojuje několik let.

Loni na jaře, ještě před instalací informativních radarů, proběhlo v ulici na silnici III/25373 kontrolní měření. Mezi domy tam ve směru dolů za týden překročilo rychlost 2491 šoférů, tedy zhruba polovina, která projížděla. Přes 70 kilometrů v hodině jelo 260 aut. Ve směru nahoru pochybilo 1813 řidičů, z 6500 projíždějících. Nad 70 km/h jich jelo 184. Absolutním rekordmanem byl šofér, který ve směru dolů jel v zástavbě 119 km/h.

„Nejhorší je to mezi sedmou a devátou hodinou, když lidé jezdí do práce, do školy, a pak mezi 14. a 17. hodinou. To je to tady hrozné, nebezpečné. V části ulice vůbec není chodník, je to úzká silnice a jezdí tu hodně rychle. Nechodí tu přitom jen místní, ale hodně lidí na vycházky, se psy, hodně dětí. Bojíme se o děti, jezdí tu často jako blázni,“ podotkl Zít. Místem si prý lidé urychlují cestu do Krásného Března a do dalších sídlišť.

Opravy silnic na Střekově? Za dva roky. Obchodní centrum je ve hvězdách

Nejraději by lidé a úřady v ulici viděli zpomalovací prahy. Ty tam ale vystavět nejdou. „Pro instalaci zpomalovacích prahů bychom určitě byli, ale nebylo to povoleno,“ vysvětlila starostka obvodu Neštěmice Yveta Tomková.

Zpomalovací prahy totiž mohou být na silnicích s označením obslužná či v obytných zónách, tedy na místních komunikacích. Komunikace v ulici Pod Úvozem je ale označena jako sběrná a na té kvůli průjezdnosti nesmí podle norem být, proto je dopravní policie neschválila.

„My jsme tam nechali instalovat informační radary, máme na to kladné reakce. Tímto opatřením se to tam dost zklidnilo, lidé to kvitují. O moc více bohužel nemůžeme dělat, nejsme vlastníkem silnice, záleží, co tam policie povolí. Samozřejmě bychom to tam rádi co nejvíce zklidnili, jako všude, kde řidiči překračují rychlost, ale nemáme nástroje,“ pokračovala Tomková. Radary zaplatil neštěmický městský obvod.

Nebezpečná Bělehradská se zklidnila. Rychlé řidiče zpomalil chytrý semafor

Kraj, který je vlastníkem komunikace před časem opravil její povrch. To paradoxně řidiče zrychlilo, dříve po rozbité silnici nemohli jezdit tak rychle. Žádné další stavební úpravy nyní podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové v plánu nejsou. Ani změna dopravního značení.

Kvůli zúžení v místě není ani prý příliš možností, jak situaci řešit. Policie doporučila na místě řešit situaci dostavbou chodníku. Ten v horní části ulice chybí. Ale také upozornila, že se nesmí zúžit komunikace, která už nyní je v některých místech užší, než udávají normy.

„Chodník schází v horní části ulice. Jinde je. Jeho stavbu ale zatím nepřipravujeme, byla by to ohromná investice, na to nemáme finance. Navíc to tam není dořešené majetkově, také je tam komunikace hodně úzká, nelze ji ještě zúžit,“ konstatovala starostka Neštěmic.

Chodec sražený v ulici Sociální péče bojuje o život. Na řešení dopravy se čeká

Lidé z lokality navrhují například různá optická zpomalovací opatření, vybudování přechodů, zúžení a podobně. I optické „brzdy“ ale dosud naráží na normy pro průjezdovou komunikaci. Nové dopravní značení majitel silnice, tedy kraj, aktuálně nechystá. Přechody lze vybudovat jen tam, kde jsou chodníky. Zúžit silnici, ani jen v některých místech kvůli zpomalení, prý už nejde.

„Mělo by se s tím něco dělat. Vypracovat kompletní dopravní řešení zklidnění lokality. Jde přece o bezpečí lidí,“ poznamenal Petr Zít. Jedním z receptů by prý mohlo být také časté měření rychlosti policií.

Problematikou se zabývá také ústecký magistrát. „V jarních měsících bude provedeno kontrolní měření. Na základě výsledků budou v rámci spolupráce magistrátu a městského obvodu navržena případná další opatření,“ uvedl Dalibor Dařílek z magistrátu.

S tím souhlasí také starostka Neštěmic. „Aktuálně další úpravy nepřipravujeme. Radary tam myslím pomohly, všechny šoféry ale asi nikdy nezpomalíme, problémy jsou s tím v celém městě. Uvidíme, jak to bude vyhodnoceno, jak se tam budou řidiči chovat dál. Pokud tam problémy budou přetrvávat, tak se můžeme pokusit jednat, zda by tam nešlo udělat nějaké další dopravní řešení. Ale je to tam složité,“ dodala Tomková.